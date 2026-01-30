3友約聚餐騎車途中2人消失！領路者折返找嘸 接電話才知雙雙身亡

2名男大生騎機車雙載，在苗栗縣頭屋鄉台13線22k處自撞電線桿，死狀慘烈。（示意圖，翻攝Google Maps）

寒假聚會竟然變成斷魂旅程。2名男大生在寒假聚餐後，騎車雙載前往朋友家玩，沒想到在苗栗縣頭屋鄉台13線22k處發生自撞電線桿意外。強大的撞擊力讓2人當場噴飛，分別受困於水溝與鐵絲網，雖然緊急送醫搶救，最後仍遺憾地宣告不治。

當時21歲林姓男大生剛結束聚餐，騎車載著20歲李姓好友準備去歐姓同學家續攤，同行領路的歐姓同學騎到半路發現哥兒們消失在後視鏡時，心裡就覺得不太對勁，還主動折返想找人，可惜當時雙方距離已經拉開，繞了一圈也沒看到人影。他回家後狂打電話都沒人接聽，心急如焚之際，等來的卻是警方告知好友死訊的噩耗。

失蹤2人在哪裡被尋獲？

事故現場狀況慘不忍睹，現場撞擊痕跡慘烈，林男被甩進路旁溝渠，傷勢重傷骨折，李男則更慘，直接噴飛懸掛在圍牆刺網上，衣物和肢體被利刺纏住，現場血跡斑斑。救護隊甚至出動特搜技巧爬上屋頂救人，可惜2人傷勢過於慘烈，緊急送醫搶救後依然沒能挽回生命。

2人死因為何？

檢警在29日完成相驗，初步判定死因是多重創傷導致大出血死亡，目前懷疑事故起因可能是車速失控或碾壓異物，警方正持續釐清具體的肇事細節。

更多鏡週刊報導

驚！台電左營二次變電所爆意外 員工「遭鐵捲門夾困」當場身亡

驚！深坑鐵工廠工安意外 司機卸貨「遭滑落鋼板重擊」當場身亡

名古屋大學實驗室意外！清理化學藥品突爆炸 3人受傷緊急送醫