3合1專案台南歸仁警方「抓一波」 2週查獲6槍
〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁警分局執行「3合1專案」，為了整頓治安，全力動員「抓一波」，2週之內查獲6支長短槍枝，並直搗黃龍，攻破1處改造兵工廠，阻斷犯罪源頭，在即將進入歲末之際，強力打擊不法，要讓民眾好過年。
警政署全國同步展開「打詐、掃黑、肅槍」專案，歸仁分局循線部署、收網，大有斬獲，有的甚至往上溯源，擴大偵辦，不到2週的時間，累計移送法辦68名嫌犯，共有20人被羈押，執行成效斐然。
除了查獲6支改造的長短槍枝，以及地下兵工廠之外，歸仁警方也嚴辦詐騙集團案件，包含車手、收水等在內，共抓到了61人，還掃蕩5名治平對象，偵訊後，全都移送地檢署偵辦。
歸仁分局長廖水池表示，配合專案行動，在年底前全力打詐、掃黑、肅槍，展現維護社會治安的決心，任何犯罪，絕對「零容忍」，警方一定嚴辦，不法分子切勿心存僥倖。
