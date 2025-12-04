3合1掃詐肅黑槍 台中警共逮逾700人查扣詐欺贓款逾2億元

cnews204251204a05

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市警局執行全國同步打詐、掃黑及肅槍專案，自11月10日至21日，查獲詐欺犯罪689人、查扣2億7859萬元，掃蕩幫派14件、75人，檢肅槍砲10人、查扣槍枝16枝。市警局表示，統計11月台中市受理詐欺案件2022件、財損7億餘元，與去年同期受理2738件、財損15億餘元比較，受理件數下降26.2%，財損更是大幅下降51.5%。

台中市刑事警察大隊表示，1名女子誤入交友陷阱，先後以匯款及虛擬貨幣方式被詐騙錢財。員警獲辦後在專案期間，成功拘提車手及幣商共5人到案，並查扣泰達幣3萬顆、比特幣自動櫃員機4台及2輛汽車；另外1件高額財損詐欺案件，也報請台中地院扣押犯嫌名下房產，成功扣押市值5000萬元的豪宅及4筆土地。不只加強查緝詐欺集團，更要積極查扣不法所得，提升返還被害人受損的財物金額。

台中刑大表示，掃蕩幫派部分，檢肅自稱天道盟及竹聯幫幹部成員到案，專案期間共計查獲目標14件75人（其中殺人未遂2件13人、恐嚇取財案4件28人、妨害秩序案3件22人），查扣空氣槍5把、各式毒品近6000公克等物。年度查扣不法利得現金2500萬元、虛擬貨幣3000萬元、不動產價值4500萬元等。

cnews204251204a04

台中刑大表示，接獲線報指稱，1名張姓犯嫌涉非法持有手槍，也循線在南投縣魚池鄉將張嫌查緝到案，查扣制式槍枝2支、模擬槍2支及子彈42顆等物。專案期間共計查獲犯嫌10人，並查扣非法槍械10支（含改造及制式）、模擬槍6支、改造工廠1處。

市警局指出，統計今年1至11月，台中市警銀聯阻成效，合計阻詐1604件、攔阻金額達12億元，顯示打詐防詐工作上，已呈現十足的戰鬥力。市刑大大隊長紀延熹則表示，維護治安工作期能公私協力，民眾如有發現不法線索，可踴躍檢舉，警方必定積極偵辦，警民合作共同守護財產安全。

cnews204251204a06

照片來源：台中市警方提供

