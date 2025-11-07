3名中國訪問學者走私生物材料來美 拒配合調查 登機時被截 遭起訴
三名持 J-1簽證以密西根大學訪問學者身分先後入境的中國男子，被控串謀走私生物材料入境刑事罪名，本案還牽涉早前一名中國女性學者走私生物材料入境案。聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)強調，學術研究不能成為違法行為的藉口。
據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，國土安全調查局(HSI)轄下，國家安全全球貿易小組駐底特律辦事處探員，5日向密西根東區檢察檢察官辦公室提交刑事起訴書。
遭檢控三人分別是︰28歲白許(Xu Bai，音譯)、27歲張峰帆(Fengfan Zhang，音譯)被控串謀走私生物材料入境美國，30歲張志勇(Zhiyong Zhang，音譯) 被控向官方作不實陳述。他們於2021年9月至2024年8月持 J-1簽證先後來美，在密西根大學實驗室做研究。
起訴書指，白許及張峰帆在2024年及2025年間，多次收到從中國寄來、夾帶隱藏生物材料的包裹，這些物品與線蟲相關。
寄件人是當時正在中國武漢一所大學攻讀博士學位的女子韓成萱(Chengxuan Han，音譯)，她在6月8日同樣持 J-1簽證到密西根大學，張峰帆及張志勇到機場準備接機，但韓在飛抵底特律機場時，因涉嫌走私生物材料當場被捕及遭拘留，案件在9月開審。
法官以她非法向美運送生物材料但未對公眾構成威脅，判監三個月，但韓已被拘留三個月故獲當庭釋放，並立刻返回中國。
法庭文件顯示，聯邦海關和邊境保護局(CBP) 早於今年3月已截獲韓成萱寄來，夾有經基因改造的秀麗隱桿線蟲(C. elegans)的包裹，收件人是張峰帆，而地址則是白許的公寓。調查期間韓否認認識張、白兩人，但最終承認先後寄來十個包裹。秀麗隱桿線蟲是一種小型原始生物，被認為是某些生物學研究的理想模型。
據最新的起訴書指，白許等三人拒絕配合調查，並預定10月15日機票返回中國，但他們未按原定日期上飛機，而是於10月16日從紐約甘迺迪國際機場乘搭另一班飛機，最後遭CBP人員截獲，並移交給移民和海關執法局(ICE)的執法部門。
