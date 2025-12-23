3名大法官反對有內幕？謝龍介大膽推測1事 曝賴清德「想把英系也打成在野」

隨著新修《憲法訴訟法（憲訴法）》被5名大法官宣告違憲，蔡宗珍、楊惠欽及朱富美等3位多次不參與評議而被排除的大法官，也成為藍綠熱議的對象；由於該批大法官均是前總統蔡英文任內所提名，國民黨立委謝龍介斷言，3名大法官公開反對《憲訴法》無效之判決，顯示賴清德與蔡英文尚未和解，謝龍介更示警，當賴清德仍執意為之，代表他想把英系跟在野歸類在一起教訓，屆時「戒嚴，就不是意外了」。

謝龍介22日在直播節目中表示，南韓前總統尹錫悅宣布戒嚴時，從民進黨政府的反應就可以知道「台灣有多不堪」；謝龍介更直白表示，賴清德除了戒嚴之外，沒有辦法在立法院取得任何優勢。

「我沒騙你，你要懂得讀他的心」，謝龍介指出，在法界著墨甚深的蔡英文，留了15個大法官給「在這一塊（法界）疏離得很」的賴清德，但隨著7位大法官退休，蔡宗珍、楊惠欽及朱富美等3位大法官又在要解釋案子的時候請假，代表英系早已決定，在蔡、賴2人和解以前，無須為賴清德作嫁。

謝龍介更斷言，從憲法法庭意見分歧的情況就可以看出，賴清德想把英系也打成在野一掛，硬生生把5名大法官的決定解釋成合法的，代表「離戒嚴就不遠了」。

