3名大法官轟判決無效！鍾佳濱提第12條稱「合憲」 盼憲法法庭成爭議核心手段

藍白去年通過「憲法訴訟法」修正案，癱瘓憲法法庭一年，民進黨立院黨團為此提出釋憲，5名大法官今（19）日宣判違憲、即日起失效。不過，大法官現有總額為8人，據原規定需6人才能做出評議，遭質疑判決無效。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱說明，其餘3位適用第12條迴避原則，並不影響也合憲。他也說，人民合憲權益重獲保障，民進黨團感到很欣慰。

民進黨今日下午召開「回應憲法法庭判決」記者會。（許詠晴攝）

憲法訴訟法修正案去年1月23日遭藍白聯手三讀通過，當中第30條第2項規定，「參與評議之大法官人數不得低於10人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人。」第3項也規定，「參與人數未達前項規定，無法進行評議時，得經大法官現有總額過半數同意，為不受理之裁定。」讓憲法法庭實務運作困難，癱瘓一年。

憲法法庭今日下午公布114年憲判字第1號判決，認定立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。

民進黨今日下午召開「回應憲法法庭判決」記者會。鍾佳濱表示，憲訴法被濫權修改後，讓憲法法庭運作陷入困難，期間共有432件人民聲請釋憲案，僅96 件獲得受理，今天憲判114第1號的公佈，讓人民合憲權益重獲保障，他們感到非常欣慰。

范雲說明，台灣逐步民主化後，憲法法庭是台灣民主的驕傲，也是公民團體、婦女團體、勞工團體、環保團體等，推動社會進步的重要工具，除超越黨派，且有機會限縮行政權，是民主最後一道防線。

范雲舉例，1996年國民黨執政時，兩位離婚女性站出來釋憲，促成釋字 410 號改變過去民法第1017條規定，女人名下財產，只有婚前繼承的才屬於自己，只要婚後，名下財產都歸丈夫所有，而在2017年民進黨執政時，大法官也曾通過婚姻平權釋憲案，讓同性別的人不只能在台灣相愛，也能成婚。

至於《憲訴法》原第30條規定，3分之2大法官出席才能做出評決，目前大法官總額為8人，也就是需要6位，但今天僅5位大法官做出判決，遭大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美質疑判決無效。鍾佳濱說，這次參與評議的5位大法官是「應有總額」，剩下3位屬憲訴法第12條迴避原則，因此大法官履行憲法職權，不受影響也合憲。

媒體關切，憲法法庭復活後，行政院是否繼續以「不副署」手段，面對藍白爭議法案？鍾佳濱回應，根據今日憲判結果，憲法法庭將依原本的《憲訴法》重新運作，憲政爭議得以有效仲裁，希望能成為核心手段。



