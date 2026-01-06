3名球友協力CPR 救回倒地男

心跳停止後施作正確CPR搶救，成功守住生命防線。（記者湯朝村翻攝)

記者湯朝村∕嘉義報導

一名68歲球友在嘉義市羽球館運動時突然在場邊昏倒、失去意識，現場氣氛瞬間凝結，所幸經嘉基醫院檢驗醫學科林志明組長CPR搶救，成功守住生命防線。

「當下其實嚇得要死，但知道就是不能等。」林志明回憶說，腦中浮現的是過去上課時的記憶，黃金時間不能耽誤。此時，另外兩名球友也主動加入救援行列，3人迅速分工，1人持續進行胸外按壓、1人協助人工呼吸，另1人則觀察脈搏並呼喚患者，即使內心萬分緊張，在救護車抵達前始終未曾中斷，直到救護車趕抵由救護人員接手，並將患者迅速送往醫院接受治療，經醫療團隊全力搶救後，該名患者目前已康復出院，家屬對於現場球友即時伸出援手，深表感激。

廣告 廣告

嘉義基督教醫院急診醫學部主任蘇詠程指出，這正是全民CPR最具體的實例。心跳停止後每延誤一分鐘，存活率便大幅下降，若能在第一時間由旁人施作正確CPR，有助於維持腦部與重要器官血流，大幅提升後續存活與康復機會。蘇詠程表示，CPR的最大優點在於「補上救護到達前的空窗期」。

林志明分享，即使不是醫療專業，只要接受過基本訓練、掌握正確方式，具備「敢做、會做」的能力，就能成為關鍵的第一道生命防線。呼籲社會大眾重視CPR與AED的普及與教育，讓更多人具備「敢做、會做、不延遲」的急救能力。