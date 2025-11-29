3名「反骨」八旬修女逃離老人院闖回修道院 IG逾10萬粉暖心力挺打氣

記者蒲世芸／綜合報導

奧地利3名八旬修女自九月從養老院「出走」後，返回到她們原本的修道院，3人稱當時是非自願被帶到老人院。經過這段時間與院方的持續對峙，如今教會同意讓她們「暫時」返回修道院，但條件是不得再於社群媒體發文。目前，修女們在Instagram上擁有逾10萬名粉絲，臉書粉絲專頁也有超過8,000人追蹤。

修女們希望能回到修道院生活，因此離開了養老院。（圖／翻攝自Nonnengoldenstein臉書）

IG吸粉逾10萬人

88歲的貝娜德特修女、86歲的瑞吉娜修女和81歲的莉塔修女，今年9月在之前學生的幫助下，成功從養老院「越獄」，還找來鎖匠打開大門，重返她們生活了大半輩子的「戈爾登斯坦修道院」（Kloster Goldenstein）。

回到修道院後，這3名可愛的修女開始在Instagram記錄日常生活，分享她們祈禱、與社區居民互動的點滴，甚至還PO出練拳擊健身的影片，親切又有趣的內容吸引了超過10萬名粉絲追蹤，許多媒體也相繼報導了她們的故事。

修女控訴被迫離開

因為修女人數逐年減少，2022年修道院建築被移交給薩爾斯堡總教區與萊歇斯貝格修道院管理，教長格拉斯（Markus Grasl）成為了修女們的上級主管。2023年底，萊歇斯貝格修道院教長格拉斯關閉了她們在修道院的住所，並將3名修女轉移到老人院；對於在老人院的生活，修女們表示她們並不快樂。

原本修道院的剩餘修女被允諾只要身心健康允許，得以終身居住於此。修女們堅稱，被迫離開修道院前往老人院違背了她們的意願；但教會方面則否認此說法。

教會方面開出嚴苛條件

經過僵持，教會終於在當地時間28日讓步，表示願意讓修女們「暫時」留在修道院。但條件可不少，包括必須「立即停止所有社群媒體活動」，不得接觸媒體、必須「立即解僱」為她們工作的律師和法律專家、要回歸與世隔絕的修道生活，以及需列入養老院候補名單，若健康惡化時就得搬回去。

不過，修女們的發言人回應，她們拒絕簽署協議。並解釋，教會所謂「暫時」的承諾「在法律上毫無價值」，而且簽了協議就等於失去了「關心她們的大眾所提供的保護」。代表修女們的律師也表示，條件過於嚴格，他不會建議她們接受這項提議。

自從修女們回到修道院後，當地社區居民紛紛動員支持。她們的Instagram上可以看到工人幫忙安裝樓梯升降機，修女說這些設備在她們去養老院時被拆掉了；還有與之前學生一起製作蠟燭、參加吹口哨課程等溫馨畫面。

