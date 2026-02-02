3后互尬戲！《穿著Prada的惡魔2》米蘭達徹地忘安迪「這誰啊？」
話題度滿滿的電影《穿著Prada的惡魔2》今年4月即將上映，今（2/2）釋出的最新預告中，影后梅莉史翠普，以及演技過硬的安海瑟薇、艾蜜莉布朗唇槍舌戰，尤其梅姨飾演的《伸展台》總編米蘭達再度發揮她的漫不經心，已不認得由小安飾演的小助理安迪，直問「這誰啊？」惹得眾人白眼連連又無奈，劇情直接銜接第一集的精彩，粉絲看完直笑說「一如始終，這20年沒白等！」
相隔20年！《穿著Prada的惡魔2》新劇情再掀時尚戰爭
《穿著Prada的惡魔》與續集上映整整相隔20年，第二集劇情設定也順著延展20年，劇情聚焦在傳統雜誌對抗科技轉型，米蘭達再也不是雜誌唯一主控權，她必須積極爭取更多廣告預算和資源，因此她得迎戰成為奢侈品集團高階主管的艾蜜莉，打一場漂亮的數位轉型戰。而安迪則是歷練15年的資深記者，再次重返《伸展台》擔任專題總編參與這場戰爭。
《穿著Prada的惡魔2》今日釋出正式預告，由米蘭達與安迪在辦公室重逢開場，一場如同「失意」般的對話，以及米蘭達與安迪拜會同為助理的艾蜜莉，艾蜜莉不改毒蛇風格，消遣小安「那對眉毛倒是留著」逗樂粉絲。
致敬米蘭達原型！受訪心情好感慨
日前，梅姨、小安、艾蜜莉以及飾演「奈吉」的奧斯卡提名男星史丹利圖奇接受美國版《Vogue》採訪，形同致敬米蘭達的原型《Vogue》總編安娜溫圖（Anna Wintour）。
訪談中，梅姨提到接拍續集的感受，她形容，「那感覺就像是走進自己衣櫃深處，翻出一件衣服，心想不知道現在是否還能穿？」
還有重返紐約第六大道拍攝時，她回想20年前也在同樣場地拍，但沒有人關注理會，但這次她才走下車，就聽到陣陣歡呼，還有人裝扮成米蘭達的樣子出席電影中的Met Gala場景，都讓她相當驚喜快樂。
艾蜜莉布朗特則自嘲地說，劇中的她簡直像瘋女人，現實又毒舌，但演起來並沒有太難，「或許我該反問自己為何這麼容易？」
安海瑟薇在劇中的15年走訪各國採訪工作，為她奠定社會歷練與眼界，而她的品味則從服裝延伸至生活，這次帶著任務返回《伸展台》想必有更精彩交手。
《穿著Prada的惡魔2》將於4月29日在台上映。
