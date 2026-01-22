3周暴瘦6公斤「喝水都會吐」 謝忻爆罹厭食怪病「怕死在房內」不敢關門

藝人謝忻曾罹患不知名怪病。翻攝謝忻臉書



女星謝忻近年熱衷路跑，不時會到世界各地參加各種路跑賽事。不過，她日前登上健康節目，自曝健康亮紅燈。謝忻說她1年前無預警出現厭食症狀，什麼東西都吃不下，甚至連喝水都會嘔吐，3個禮拜就暴瘦6公斤。甚至誇張到無法躺平睡覺，甚至不敢關上門，「怕自己死在房間裡」，但就診多次仍找不出病因。

謝忻也說，她近年投入國際志工行列，曾經前往柬埔寨服務時，當地衛生條件惡劣，分食一口當地孩童的麵包後，出現發燒、上吐下瀉，連帶著室友被傳染。就醫更是讓她嚇出冷汗，她在病床上自己的點滴上竟掛著他人的名字，護理人員也見怪不怪，謝忻嚇壞當場拔針、連夜返台，最終確診為阿米巴痢疾。

廣告 廣告

謝忻也透露1年前突然得了怪病，最愛的拉麵放在眼前，聞到味道卻完全沒有感覺，甚麼東西都吃不下，她說彷彿「有東西卡在胃裡消化不了」，不只無法平躺睡覺，只能坐著入眠，甚至晚上也不敢關門，「怕死在房間裡」。

另外，謝忻去南美洲國家祕魯時，體驗號稱具有壯陽功效的「青蛙汁」，就是將生青蛙以熱水川燙、簡單調味後，直接放入果汁機現榨成汁，謝忻僅喝一口便面露難色，後來她感覺牙齒卡到異物，請友人查看，發現是青蛙骨頭，謝忻當場崩潰，頻跑廁所。

更多太報報導

基隆火災2死4傷 消防小隊長殉職！氧氣面罩讓給受困住戶傳噩耗

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背