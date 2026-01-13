3品種地瓜營養大揭密！專家建議：想減重「放涼後」再吃

台灣地瓜種類繁多，市面上常見的有黃、紅、紫肉品種，營養師林俐岑在臉書粉專「林俐岑營養師的小天地」指出，不同品種的地瓜皆為優質澱粉來源，但其口感與營養價值卻大有不同。

林俐岑表示，超商最常見的「台農57號」黃地瓜，其鈣、鉀及維生素B1含量優質，有助於維持骨骼健康、穩定血壓並消除疲勞及水腫，其口感最為綿密鬆軟、甜度高，非常適合直接烤食或煮地瓜飯。

果肉橙紅的「台農66號」紅肉地瓜則是維生素A前驅物β-胡蘿蔔素含量最高，對護眼、維持皮膚健康與提升免疫力效果顯著。其水分較多，口感細軟甘甜，適合煮稀飯、蜜地瓜或製作甜食。

對於重視抗氧化與腸道健康的民眾，外皮與果肉皆呈現深紫色的「台農73號」紫心地瓜(紫薯)，則被譽為「花青素之王」。紫肉地瓜含有大量花青素，抗氧化能力極強，能清除體內自由基並保護心血管；此外，其膳食纖維與微量元素如鋅、錳、鎂的含量也是三種地瓜中最高的，不僅能促進腸道蠕動。其質地紮實帶Q的口感類似山藥或芋頭，甜度較低，也更容易產生飽足感。

林俐岑提到，在食用建議上，營養師特別提醒民眾採取「帶皮吃」原則，因為地瓜皮含有豐富的多酚類植化素與纖維，洗淨後連皮食用營養最完整。若想穩定血糖或輔助減重，可嘗試將煮熟地瓜放涼或冰鎮後再吃，利用產生的「抗性澱粉」降低GI值。最後也呼籲民眾應落實「替代原則」，以地瓜取代白飯或麵食，並控制攝取總量，避免攝取過多澱粉導致熱量超標。

