3囚犯破牆用床單越獄 1命案嫌犯「仍在逃」警全力追捕

美國路易斯安那州聖蘭德里教區本週爆發越獄事件，三名囚犯於3日從監獄破牆逃脫，目前其中兩人已落網或死亡，剩下一名被控二級謀殺的逃犯仍在逃，警方正全面展開跨州追捕。

根據外媒報導，聖蘭德里教區警長辦公室指出，三名逃犯分別為26歲的約瑟夫·艾倫·哈靈頓（Joseph Allen Harrington）、24歲的喬納森·傑文·約瑟夫（Jonathon Jevon Joseph），以及同為24歲的基思·伊萊（Keith Eli）。三人疑似利用監獄內逐漸腐朽的牆面，撬鬆混凝土塊間的砂漿後挖出缺口，再以床單等物品製成簡易繩索翻越外牆逃逸。

逃獄後，約瑟夫在短暫追捕後被警方尋獲。他因涉及強姦及其他罪名遭關押，警方根據線索於5日在一處住宅附近將其逮捕。而哈靈頓則於4日被發現藏匿於其住宅內，警方透過擴音器勸降未果，他最終以獵槍自戕身亡。紀錄顯示，哈靈頓先前面臨九項重罪指控，包括入室盜竊。

截至6日，僅伊萊仍在逃。警方表示，他因涉及二級謀殺指控而被拘押，屬高度危險人士。警長鮑比·J·吉德羅茲（Bobby J. Guidroz）呼籲民眾一旦發現其行蹤，應立即遠離並撥打911：「我們希望他能和平投降，但警方絕不會停止追捕。」

警長辦公室指出，這次越獄手法比過去更為「狡猾且具創意」。犯人先從牆面破損處開始，逐步鬆動結構後鑽出，再藉床單爬上外牆、落至屋頂，最後滑落地面，現場可見一條由白色布料製成的簡易繩索仍垂掛於窗外。

此次事件引發地方單位間的責任爭議，同時也讓外界聯想到半年前新奧爾良監獄的集體越獄事件，當時十名囚犯從廁所隱蔽窗戶逃脫，甚至留下嘲諷塗鴉，全部人犯被捕花費了五個月。目前當局與特警隊仍在多州範圍內搜尋伊萊，監獄內部也將啟動全面調查，以釐清監所管理漏洞及逃脫細節。警方再次提醒民眾，切勿自行接近逃犯。



