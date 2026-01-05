3因素支撐！瑞銀喊今年金價有望衝5400美元

▲國際黃金價格衝高後拉回整理，不過，瑞銀仍看好金價表現，並有望衝上5400美元。（示意圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 國際黃金價格在衝上歷史新高後，現貨目前拉回至4406美元附近盤整。不過，瑞士銀行仍看好黃金需求，主要受到實際利率下行、全球經濟不確定性上升及美國國內政策變數，尤其是中期選舉和財政壓力加劇等因素驅動，並上調今（2026）年3月、6月和9月黃金目標價由每盎司4500美元提高至5000美元，預計年底將小幅回落至4800美元，若政治或金融風險進一步上升，金價有望衝高至5400美元，黃金仍是極具吸引力的資產，也是投資組合中重要的風險對沖工具。

瑞銀分析，近期金價創下歷史新高，主要受到美元走弱、地緣政治緊張加劇、制度性不確定性持續及季節性流動性偏緊等因素推動。 這輪反彈也是黃金自1979年以來最強勁的年度表現，尤其央行持續增持黃金、ETF投資流入增加及金條和金幣等實物需求的走強，為金價上行提供了堅實支撐。

展望2026年，黃金需求有望保持穩步增長，瑞銀表示，主要受實際利率下行、全球經濟不確定性上升及美國國內政策變數，尤其是中期選舉和財政壓力加劇等因素驅動。 隨著市場對美國財政可持續性的擔憂加深，央行及投資者或將繼續青睞黃金等無對手風險的實物資產。

此外，官方部門近年來在推動黃金市場發展中發揮了關鍵作用，這一趨勢有望在今年延續。最新預測顯示，2026年全球央行黃金凈購買量將達到950噸，高於此前900噸的預期。 IMF月度數據中持續存在的低報現象，以及與儲備經理的交流，均顯示各國增持黃金儲備的意願強烈。

不僅如此，瑞銀提到，黃金ETF的投資熱度也有望維持高位，預計2026年資金凈流入將達825噸，較此前預測的750噸進一步提升，且遠超2010年至2020年年均水準。 同時，美國利率下行預期、美聯儲獨立性擔憂以及政府債務壓力上升等因素，進一步強化了黃金的避險屬性。

不過，瑞銀也提醒，當前金價已處於高位，若美國聯準會（Fed）意外轉向鷹派或ETF出現大規模贖回，金價可能面臨下行壓力。 歷史經驗顯示，美國大選後金價或進入盤整期。

