3國中生見長者流血倒地 超齡分工被萬人讚爆

在冷冽的冬日午後，宜蘭河濱公園傳來一股暖心的正能量。當大多數國中生正趁著寒假結伴出遊或打球時，三名宜蘭國中的少年在路上遇到緊急狀況，沒有選擇視而不見，而是發揮了超齡的冷靜與同理心，成功守護了一位長者的生命安全。這場救援行動最初沒人知曉，直到一對路過的老夫婦被少年的善行感動，特地拍下照片並前往學校「報案」表揚，才讓這段最帥氣的背影在網路上曝光，吸引上萬名網友按讚。

少年打球途中遇長者爆血倒地

1月29日下午，宜蘭國中九年級的三位同學，原本相約前往宜蘭河濱公園的土坡場打籃球。沒想到在途中，他們發現一名老先生疑似重心不穩重摔在地，不僅頭部血流不止，甚至因傷勢過重無法自行起身。雖然當時老先生意識尚稱清楚，但身體已明顯無法動彈，情況一度相當危急。三名學生見狀立即分工合作，有人上前安撫長者情緒，有人則果斷撥打119通報救護單位，守在現場確保長者不會受到二次傷害。

路過夫婦拍下最帥背影力薦表揚

這場救援過程被路過的一對老夫婦全程目擊，他們看到三位少年小小年紀卻能如此沉著應對，直到救護車抵達、看著醫護人員將長者抬上擔架後才默默準備離開，這份不求回報的心意讓老夫婦深受感動。老夫婦隨即拍下學生們準備離去的照片，並在當天下午親自走進宜蘭國中學務處，向校方詳細敘述這段感人的經過。校方透過照片確認身分後，這才發現三位男同學在回校後完全沒有提及此事，只是把救人當作理所當然的「舉手之勞」。

校方家長會及時表揚傳遞溫暖

宜蘭國中校長與教職員對這三位學生的表現感到由衷自豪，認為這正是品格教育最美的呈現。為了給予最及時的正面回饋，校方於一月三十日寒假輔導課最後一天公開表揚三人。家長會長簡志祥也特別準備了紅包給予肯定，讚許他們在緊急時刻展現出的責任感。這則善行貼文在臉書發布後，傷者的家屬也現身留言致謝，表示長者頭部縫合後已平安無事，網友們紛紛留言讚美「這才是台灣最美的風景」。

貼文一出，掀起一波討論，「謝謝3位國中生，這位老人住在我們這棟住戶頭有縫好幾針，平安無事謝謝你們」、「老夫婦把三位同學拍的很好看，善良的孩子」、「這才是教育的本質。給這三位同學們掌聲鼓勵」、「願所有的孩子以此為榜樣，都有一顆熱心助人的心，更願大人們多多鼓勵孩子們的善行」、「善良的孩子，一生有福」、「社會就是要多報這種熱心助人的好消息」、「樂於助人的孩子很優秀，棒棒的！社會因為有您們而更加美麗」、「最珍貴的好品德！」、「希望這種善良繼續延續下去，好棒的學弟」。





