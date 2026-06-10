3國主辦世足賽將登場 製鞋股6月勁揚

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（中央社記者潘智義台北10日電）史上首次由美國、加拿大與墨西哥3國聯合舉辦的世界盃足球賽即將登場，參賽隊伍由32隊增至48隊，利多題材帶動製鞋股漲勢，豐泰今天盤中高點93.5元，勁揚逾8%，6月以來大漲33%；來億-KY最高達285.5元，漲逾4%，6月以來漲幅高達70%。

除豐泰、來億-KY之外，製鞋大廠寶成今天盤中高點26.9元，漲1.5%，6月以來漲5.69%；專業足球鞋廠志強-KY盤中下挫逾2%，不過6月以來仍上漲約11%。

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志強-KY統計，第1季合併營收為新台幣53.57億元，較去年同期減少10.8%，較去年第4季增加8.2%，每股盈餘（EPS）1.2元。來億-KY首季歸屬母公司業主淨利1.88億元，每股盈餘0.75元；4月每股盈餘1.44元，年減27%。

寶成第1季歸屬母公司業主淨利22.3億元，每股盈餘0.76元。豐泰統計，今年1至5月歸屬母公司業主淨利為12.09億元，每股盈餘1.22元。（編輯：林家嫻）1150610