3國籍航空1/8起調降燃油附加費 長程航班減少204元

中華航空、長榮航空及星宇航空宣布，自2026年1月8日起，將調降台灣出發的燃油附加費。根據公告，短程航班每航段的燃油附加費將從20美元減少至17.5美元，減少2.5美元（約台幣78元）；而長程航班的附加費則從52美元減少至45.5美元，減少6.5美元（約台幣204元）。這一調整反映了國際油價的波動，並依據中油公司公告的航空燃油價格進行調整。

中華航空、長榮航空及星宇航空宣布，自2026年1月8日起，將調降台灣出發的燃油附加費。（資料圖／翻攝畫面）

根據中油公司最新報告，航空燃油的平均每桶價格為92.69美元，基準油價則為每桶40美元。華航、長榮及星宇航空的燃油成本在營業支出中占比顯著，分別為25.7%、32.06%和26.65%。這些航空公司表示，調降燃油附加費後，仍需自行吸收部分新增燃油成本，以維持運營的穩定性。

此次調整是繼去年12月7日的價格調整後的再次變動，當時短程航班的燃油附加費上調了2.5美元，長程航班則上調了6.5美元。航空公司強調，燃油附加費的變化會根據油價的波動隨時進行調整，以確保乘客的利益。

