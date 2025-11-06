3國駐聯合國常任代表訪台 林佳龍：越來越多國願公開反駁中國扭曲2758決議

​我友邦馬紹爾、巴拉圭及與我未有邦交關係的斐濟駐聯合國常任代表，一行6人近日應我國政府邀請訪問台灣，外交部長林佳龍今（6）日透過臉書分享，昨日於外交部設宴歡迎訪團，特別感謝馬紹爾群島及巴拉圭等友邦，及理念相近國家對我國際參與的堅定支持，而台灣與斐濟近年在氣候變遷與公共衛生等議題上持續合作，期待此次來訪能增進雙方認識，並提升雙邊關係。

副總統蕭美琴昨日也接見訪團，據轉述，蕭美琴說，由衷感謝各常任代表作為台灣友人，長期對台灣支持與協助，幫助台灣在國際體系、尤其是聯合國體系中，扮演有意義的角色。儘管所面臨的處境十分艱難，但各常任代表的支持與聲援，總能給予台灣堅定信心，不因為不公平的待遇而退縮，台灣將持續在公共衛生、氣候韌性、人道援助、經濟發展等諸多領域，發揮貢獻全球社會的角色。



林佳龍今日則透過臉書分享，昨天中午在外交部設宴歡迎來自聯合國的常任代表們，他特別感謝在座的馬紹爾群島大使席克（John M. Silk）與巴拉圭大使斯卡畢尼（Marcelo Eliseo Scappini Ricciardi）長期在聯合國為台灣發聲，更以遞交聯名信、致函等方式，支持台灣參與國際事務，是我國最堅實的後盾。

林佳龍指出，中國近年來持續扭曲聯合國大會第2758號決議，阻撓台灣的國際參與，但值得欣慰的是，越來越多國家願意挺身而出，在聯合國體系中公開反駁中國的錯誤論述。今年，巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）與馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine）更在聯合國大會總辯論中為台灣發聲，充分展現友邦對台灣的堅定支持，而2位常任代表的努力功不可沒。

林佳龍提到，他也特別歡迎出席午宴，首次訪台的斐濟大使塔拉吉尼吉尼（Filipo Tarakinikini），台灣與斐濟近年在氣候變遷與公共衛生等議題上持續合作，期待透過這次訪問可以增進雙方認識，並提升雙邊關係。他也說，台灣作為世界良善的力量，不僅要積極爭取國際參與，更要以具體行動協助友邦推動永續發展、科技創新與社會進步，落實共榮共好的理念。「我相信，透過不斷的交流與合作，台灣將持續發揮加值外交的精神，與全球夥伴攜手打造更加繁榮、韌性與永續的未來。」

​ 馬紹爾駐聯合國常任代表： 台灣是國際不可或缺一員 ​



外交部則透過新聞稿轉述，席克代表訪團成員感謝我國政府熱情邀約，肯定台灣在各領域的積極貢獻，強調台灣是國際社會不可或缺的一員；畢尼表示，台灣與巴拉圭邦誼堅實且合作密切，巴國將持續堅定支持及協助台灣爭取國際參與。塔拉吉尼吉尼則認為，此行有助於提升對台灣的了解及認識，未來也將持續推動台斐雙邊關係的進一步提升。

外交部補充，此次駐聯合國常任代表一行6人也會晉見蕭美琴副總統外，並將拜會我國相關部會、國合會及民間單位，就公共衛生、能力建構、經濟韌性、人工智慧及飛航安全等議題交換意見，也與我方分享聯合國體系對相關議題的討論情形，以確保我國政策與國際趨勢完整接軌。

