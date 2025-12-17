3地區防大雨！明起雨區擴大至全台 下波冷空氣時間曝

今（18）天受東北季風影響，迎風面有雨，且有局部大雨發生可能，到了明後（19-20日）兩天，雖然東北季風就會減弱，但因南方雲系接替北移，全台各地都轉雨，氣象專家指出，中部以北及花蓮以北3500公尺以上高山有降雪、結冰機率；下波東北季風預計週日（21日）增強。

針對今日的天氣、氣溫詳情，氣象署說明，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。



風力方面，氣象署發布「陸上強風特報」，東北風偏強，台南以北、基隆北海岸、台東、恆春半島沿海及各離島，有平均風6級以上或陣風8級以上強風發生的機率，請民眾多加留意安全；另外，清晨中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度，氣象署同步發布「濃霧特報」，台南、嘉義已或將出現能見度不足200公尺的現象，亦須注意。

接下來週五、週六，全台都將轉雨，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」粉專PO文表示，「賞雪團，請注意！」12/19（週五）至12/20（週六），由於東北季風減弱，加上南方雲系接替北抬緣故，台灣南部、東部及東南部會有局部短暫陣雨，其它地區亦有零星短暫雨機會；由於環境相當不穩定，加上水氣偏多，台灣各地降雨機會都有提高的趨勢。

提醒在中部以北及花蓮以北地區3500公尺以上的高山都有零星降雪、固態降水或結冰的機率；若有安排上山賞雪活動，請注意自身保暖防寒，留意路面溼滑，安全第一。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北季風影響，東北風可能挾帶微量境外污染物移入，中南部位於下風處，污染物易累積；清晨中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

【參考資料】

氣象署：https://www.cwa.gov.tw/V8/C/

環境部：https://airtw.moenv.gov.tw/



責任編輯／陳盈真

