3地大雨下到天亮！週三更強東北風報到「挑戰冷氣團」 台北恐探14度

氣象署下午5時55分發布大雨特報，東北風影響，今天基隆北海岸、新北市及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。（示意圖／周志龍攝）

今天（21日）東北季風增強，北部及東半部雲量偏多，基隆北海岸、大臺北及東半部地區有局部降雨，隨著今日東北季風增強，今晚北部及宜花溫度會再逐漸下降。氣象署下午5時55分發布大雨特報，東北風影響，今天基隆北海岸、新北市及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，雨勢可能持續到明天（22日）清晨，提醒民眾注意。

氣象署表示，明天（22日）東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春島會有局部短暫雨，大台北平地也會有零星飄雨的機會，留意下半天，宜蘭地區可能會有一波較為明顯的雨勢。氣溫方面，中部以北及宜蘭清晨低溫約15至17度，花東及南部約17至19度。

廣告 廣告

氣象署指出，週二（23日）東北季風稍減弱，環境轉為偏東風，東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北山區及恆春半島亦有零星短暫雨。北臺灣氣溫稍回升，各地早晚天氣仍較涼，新竹以南日夜溫差大，臺灣各地及澎湖、金門低溫15～19度，馬祖14度。

氣象署說明，週三、週四（24日、25日）東北季風在增強，水氣增多，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，北部、花蓮、臺東地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部地區雲量亦增加並有零星雨。週五至下週日（26日至28日），西半部水氣稍減少，迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區亦有零星短暫雨。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」補充，週三這波東北季風較強，且伴隨中高層槽線通過，使水氣增多，北部及東部又將轉為陰陣雨天氣，中部為多雲時晴天氣，南部維持晴時多雲。週四受中層雲系通過影響，底層維持東北季風環境，新竹以北、東部及山區為陰陣雨天氣，其餘地區為陰時多雲偶零星短暫雨天氣。

專家提到，週三起各地氣溫逐日下滑，北部、東北部高溫約22～23度，中部及花東約24～26度，南部約26～28度；週四、週五各地氣溫相近，苗栗以北及宜蘭高溫在20度以下，台中以南高溫約21～24度，花東約22度，整體偏冷，目前預報週四晚間至週五清晨，台北有14度左右低溫，是否達冷氣團等級仍須觀察。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

57歲余姓英雄阻擋張文遇害 友人澄清「並非保全」：值得入忠烈祠

隨機殺人案引恐慌！ 醫籲應備「格擋工具」：3物合法且正當

PO文稱「張文我兄弟」將攻高雄車站 男大生被逮5萬交保