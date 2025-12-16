3地方禁止騎YouBike！違者最高罰1200元 明年起強制投保才能借

記者柯美儀／台北報導

YouBike穿梭街巷已成日常，但騎錯地方恐挨罰。新北市交通局提醒，YouBike不論一般自行車或電輔車皆屬「慢車」，原則禁止騎乘「人行道」、「騎樓」及「斑馬線」，僅限設有「行人與自行車共道」標誌或標線路段通行，且須禮讓行人，違者最高可罰1200元並記點停權；此外，明年1月1日起，民眾須完成免費的公共自行車傷害險投保，才可以租借YouBike。

YouBike屬慢車 人行道、騎樓原則禁騎

交通局表示，無論是YouBike 2.0腳踏自行車或YouBike2.0E電動輔助自行車均屬「慢車」，原則禁止騎乘人行道及騎樓。僅在設有「行人與自行車共道」標誌或標線的路段，才開放YouBike騎乘，且仍需優先禮讓行人。違規者可處新台幣300元至1200元罰鍰，並列入北北桃公共自行車違規記點。

騎上斑馬線也違規

如果單車騎士，騎上斑馬線也違規，因斑馬線為行人專用，任何車輛不得行駛，YouBike使用者須下車牽行，違者依道路交通管理處罰條例第74條可處300元至1200元罰鍰。

北北桃違規記點上路 最重停權1年

自2024年7月起，北北桃3市已實施公共自行車違規記點與停權機制。針對闖紅燈、雙載、車道逆向、未禮讓行人、騎乘騎樓、騎乘一般人行道及行穿線、邊騎車邊使用手機等危險行為進行記點處罰。累計違規記點滿3點將停權14天，滿7點停權1年。若涉及毒駕或酒駕，會員帳號可停權2年，全台YouBike皆無法租借。

明年起強制投保傷害險 未投保不得租借

此外，明年1月1日起，民眾須完成投保公共自 行車傷害險，才能租借YouBike（全車種），包括新舊會員及單次租借的臨時會員，均需強制完成投保，才可以租借。

交通局強調，公共自行車傷害險由政府全額負擔保費，使用者完全免費。民眾騎車出意外時，若造成死亡、失能及住院等情形，可憑醫療單據等文件向保險公司申請理賠，最高理賠金額達100萬元（未滿15足歲者依規定）。

由於傷害險屬於人身保險，須採實名制登錄，交通局提醒民眾務必盡速完成投保，可透過YouBike官方網站，或下載YouBike官方APP，登入會員後，進入「公共自行車傷害險」專區填寫資料，切記登錄資料與實際騎乘者為同一人，以確保理賠權益。

