3地炸豪雨！1圖看懂跨年夜天氣 「強冷氣團元旦報到」急凍10度

跨年夜受東北風影響，基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新北、宜蘭地區及臺北山區有局部大雨發生的機率，氣象署稍早已發布大雨特報，提醒民眾注意。氣象專家表示，元旦（1日）受強烈大陸冷氣團影響，迎風面中北部及東部雲量仍多，苗栗以北及宜花地區維持陰局部有短暫陣雨天氣，觀賞第一道曙光機會低。

氣象署指出，今天（31日）東北季風影響，基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區為有雨天氣，北海岸有局部豪雨發生的機率，桃園以北及東北部地區則有局部短暫雨，竹苗、花、東地區及恆春半島有零星短暫雨。氣溫方面，西半部及東北部夜間低溫約15至17度，花東地區約18、19度。

氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」說明，元旦受到強烈大陸冷氣團影響，苗栗北部及宜花地區維持陰局部有短暫陣雨天氣，臺中以南及臺東為晴到多雲天氣，各地山區局部仍有短暫陣雨發生。另外週四夜晚起至週五（2日），北部、宜蘭1500至2000公尺以上山區及中部、花蓮3000公尺左右高山有局部降雪、固態降水或結冰的機率。

週五持續受強烈大陸冷氣團影響，北部東北部維持陰時多雲，局部有短暫陣雨天氣；臺中以南及花東為晴到多雲天氣。氣溫方面，南部高溫可上看20度，中北部、東北部僅14度左右，晚間起各地氣溫會更低，北部、西部空曠處局部有10度左右低溫，各地海拔200公尺以上地區都有0～8度機會。

專家提到，週六（3日）水氣漸減少，北部東部大致為多雲至陰，局部有雨天氣，新竹以南地區為晴到多雲天；下週日（4日）冷氣團減弱，各地天氣轉好，除東半部為多雲局部偶雨天氣外，其餘地區大致為晴天。不過，下週一（5日）另一波冷空氣南下，強度大致為冷氣團等級，北部東部將再轉為多雲至陰有陣雨天氣。

