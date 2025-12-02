3地留意局部較大雨勢 氣溫溜滑梯4日清晨低溫探15度

氣象署表示，今（3日）起氣溫將溜滑梯式下滑，由北往南一路下降、越晚越冷，最冷的時間點將落在今天深夜到明（4日）清晨，中部以北地區低溫約15、16度，南部及花東地區低溫也將降至18、19度。

越晚越冷 空曠地區恐僅12度

與昨日相比，今日臺南以北、宜花東、澎金馬地區白天就會明顯轉涼，北台灣一整天都會偏涼，高溫大約只剩20、21度，中部及花東高溫約23、24度，高屏地區則會晚一點降溫，跟溫約24至26度，但入夜後也會變涼。

氣象署預估，最冷的時間點，將落在今晚至明日清晨，中部以北地區低溫約15、16度，南部及花東地區低溫也將降至18、19度。

氣象署預報員賴欣國提醒，局部空曠地區或近山區平地，因為輻射冷卻的影響，溫度可能會再更低一些，甚至會再低2度到3度，最低溫不排除將跌破12度，此外，離島馬祖低溫也可能下探13度，或在12至14度之間。

基隆北海岸、大台北、宜蘭防局部大雨

值得注意的是，迎風面的水氣將會逐漸增加，今天水氣最多，主要的降雨部分是在迎風面的北部以及中部地區，基隆北海岸、大台北地區以及宜蘭地區有局部較大雨勢發生的機率，桃園、新竹、東部、東南部地區及恆春半島則有局部短暫雨。

此外，由於這波冷空氣較濕，中部以北3500公尺以上高山，有降雪的機會。

周末隨著東北季風減弱，各地氣溫將會逐漸回升、降雨更少，各地轉為晴到多雲的天氣，不過，中南部仍要注意日夜溫差大，早晚感受仍會較涼。