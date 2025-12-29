3地跨年晚會齊登場 雲縣府今維安實兵演練

雲林縣府舉辦跨年活動模擬演練，包含隨機攻擊防範、傷者處置等，十分逼真。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕迎接2026年，雲林縣12月31日有縣政府在虎尾縣立田徑場、古坑劍湖山世界及西螺鎮公所分別舉辦的大型跨年晚會，為確保晚會安全，防範意外事件上演，雲林縣政府今(29)日在田徑場針對隨機攻擊、推擠事件模擬演練。縣府表示，盼讓民眾度過平安快樂的跨年夜。

由縣府舉辦的跨年晚會眾星雲集，包括韓國男團「HIGHLIGHT」外，更有7000發煙火；劍湖山世界當晚更有長達10分10秒的摩天輪雙輪煙火大秀讓民眾欣賞；西螺鎮公所在西螺大橋西側草坪舉辦的晚會，除眾星雲集外，更有300秒煙火。雲林縣內同時有3場大型跨年晚會，精彩十足。

廣告 廣告

縣長張麗善下午率隊到縣立田徑場舉辦模擬演練，包括歹徒隨機攻擊人群，造成人員擦挫傷，此事件透過指揮中心通報控台、舞台及各單位啟動因應作為，以廣播加強人群疏散，並由工作人員安撫驚恐群眾，警局也以優勢警力將歹徒逮捕，傷患由現場醫護站人員緊急處置後就近送醫治療，演練過程逼真。

張麗善強調，活動預計田徑場湧入2萬人，為保障全體安全，進入場館前須配合進行安全檢查；此外會場內一旦達到1.6萬人的安全標準，將採取人流控管，會場「只出不進」，呼籲民眾多加配合。縣警局長黃富村表示，田徑場及劍湖山世界晚會規模龐大，2場將調度約650名警民力到現場巡視。

另劍湖山世界表示，當晚入口處將由警力協助檢查，將特別注意大型包包、推車及可疑人物，嚴防違禁品進入。西螺鎮長廖秋萍說，當地所轄的西螺警分局，當天將會在場內部署巡邏警力警戒維護，預防突發狀況，盼維護民眾安全。

跨年活動當天入口將有安檢，會場內一旦達1.6萬人，將採取人流控管「只出不進」。(記者李文德攝)

入口安全檢查發現大型包包或可疑物品，將由現場人員、警方要求民眾開袋檢查，呼籲大家配合。(記者李文德攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

54個碩博班招生掛蛋！頂大也難倖免

圖解跨年天氣！中南部元旦有望迎日出 週末冷氣團下探11度

LTN投票箱》為孩子存未來 我們該仿效美國設立「川普帳戶」嗎？

桃園百倍奉還抽獎「同1人連中」引熱議 經發局：律師見證

