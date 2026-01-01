3地雷食物「醫師都不吃」含糖飲上榜 它是一級致癌物

雞排、手搖飲是許多民眾愛吃的組合，不過減重專科醫師陳威龍點名3地雷食物「醫師都不吃」，包括油炸食物、加工肉類及含糖飲料，其中香腸、熱狗、培根等加工肉品，已被世界衛生組織列為一級致癌物，呼籲民眾少碰。

陳威龍曾在YouTube上傳影片說明，有3類食物醫生都不吃，第一是油炸食物，包括炸雞、薯條、鹹酥雞等，研究指出，經常食用這類食物，與罹患心血管疾病及第二型糖尿病風險成正相關，因為油炸過程會讓油脂氧化，產生反式脂肪酸及氧化物質，長期攝取與高血壓、血脂異常、代謝風險有關。

再來是含糖飲料，陳威龍表示，含糖飲料通常一杯就超過一天建議的糖分攝取量。含糖飲料會使人發胖，肥胖則會增加罹患癌症的風險；美國一項大型追蹤研究發現，每天喝2杯以上含糖飲料，會提升肥胖、癌症相關風險，長期高糖使體重增加，提高罹患第二型糖尿病及心血管疾病的機率。

最後是加工肉類，陳威龍指出，香腸、熱狗、培根等加工肉類，被世界衛生組織列為第一類致癌食物，每天只要多吃50克的加工肉品、大約一根熱狗，罹患大腸癌的風險就增加18％。

陳威龍解釋，加工肉中添加的亞硝酸鹽在體內可形成多種致癌物質，這些化學物被認為是加工肉致癌的機轉之一，加上煙燻及高溫烹調過程中產生的化學物質，對腸胃道造成長期負擔。陳威龍強調，醫生不吃這些東西，不是因為它不好吃，而是對健康的影響太大。

