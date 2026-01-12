3大健保新制上路！砸3.7億 涵蓋兒童癌症質子治療、高血脂、外傷急救

健保署宣布，自今年1月1日起推動三大健保新制，包括「高血脂醫療給付改善方案」、「新增兒童癌症質子治療給付」，以及「重大外傷急診手術與處置加成給付」。健保署表示，三項措施合計投入約3.7億元，希望從慢性病、癌症到急重症，強化醫療照護。

在高血脂方面，健保署指出，將透過給付與照護模式調整，鼓勵醫療院所加強追蹤與管理高風險族群。

至於兒童癌症治療，健保署表示，新增兒童癌症質子治療給付，並說明質子治療屬較精準的放射治療方式，可降低對周邊正常組織的影響。

另外，關於重大外傷急診，健保署指出，為強化急診重大外傷處置量能，若病患在急診就醫後2小時內接受特定放射線診療或手術等醫療服務，給付可加成100%；若在2至4小時內完成，則可加成60%。外傷醫學會也表示，在學會爭取下，相關加成費用將優先分配給第一線執行人員，以回應急重症照護人員的辛勞。

健保署期盼透過新制從慢性病、癌症到急重症，全面強化醫療照護，朝向「健康台灣」目標前進。

