3大健保新制上路！砸3.7億 涵蓋兒童癌症質子治療、高血脂、外傷急救
健保署宣布，自今年1月1日起推動三大健保新制，包括「高血脂醫療給付改善方案」、「新增兒童癌症質子治療給付」，以及「重大外傷急診手術與處置加成給付」。健保署表示，三項措施合計投入約3.7億元，希望從慢性病、癌症到急重症，強化醫療照護。
在高血脂方面，健保署指出，將透過給付與照護模式調整，鼓勵醫療院所加強追蹤與管理高風險族群。
至於兒童癌症治療，健保署表示，新增兒童癌症質子治療給付，並說明質子治療屬較精準的放射治療方式，可降低對周邊正常組織的影響。
另外，關於重大外傷急診，健保署指出，為強化急診重大外傷處置量能，若病患在急診就醫後2小時內接受特定放射線診療或手術等醫療服務，給付可加成100%；若在2至4小時內完成，則可加成60%。外傷醫學會也表示，在學會爭取下，相關加成費用將優先分配給第一線執行人員，以回應急重症照護人員的辛勞。
健保署期盼透過新制從慢性病、癌症到急重症，全面強化醫療照護，朝向「健康台灣」目標前進。
責任編輯／周瑾逸
更多台視新聞網報導
砸2.3億調升7項新生兒手術點數、3給付 健保署明年Q1上路盼留人才
搶救兒科人力！健保署砸2.3億 明年調升3給付
醫師「加班費免稅」草案已送衛福部 拚明年報稅適用
其他人也在看
67歲女沒吃藥！靠「1招」逆轉糖尿病 醫驚奇：真的很有用
台灣糖尿病患已超過256萬人。醫師劉中平表示，其實，不用藥物也可以降低血糖，但要努力控制飲食。一名67歲女性曾有過數次的血糖升高，糖化血色素達6.9%(已達糖尿病)，但在努力飲食控制後，又迅速降回5.9以下、甚至5.5。這段期間她沒吃任何藥物，就可以讓血糖降低，「透過生活方式的調整，真的可以不吃藥降低血糖。」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 5
婦「靠飲食控制不吃藥」糖化血色素6.3%降至5.5%
心臟內科醫師劉中平分享一名67歲女子的案例，患者透過嚴格飲食控制，成功將糖化血色素從6.3%降至5.5%正常範圍，降幅超過12%，過程中完全沒有使用藥物。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
耳垂出現「一條線」是奪命符？醫揭「高膽固醇3徵兆」 大增心梗風險
膽固醇過高通常沒有明顯症狀，所以有些人高膽固醇數年，但都不自知。新光心臟科醫師陳冠任提到，膽固醇不全是壞東西，重點在於好膽固醇與壞膽固醇的比例。民眾可從臉部3徵兆看出膽固醇是否飆升，例如耳垂出現摺痕，或是眼皮冒出黃色斑塊。三立新聞網 setn.com ・ 29 分鐘前 ・ 發表留言
為什麼大便常黏馬桶沖不下去？醫：可能是這些食物害的
有時排出的糞便特別黏，會掛在馬桶壁上，沖不下去，又臭又令人尷尬， 這是怎麼回事呢？是不是腸道出問題了？會不會是腸癌的表現？ 糞便含水量太高會讓大便黏馬桶 糞便容易黏馬桶主要受糞便含水量的影響，健康2.0 ・ 8 小時前 ・ 3
早餐吃水果、咖啡錯了？專家推「1飲品」飽到下午：還能穩血糖
上班族工作忙碌，早餐時常簡單解決，尤其喜歡喝黑咖啡或是水果。不過振興醫院提醒，這個看似俐落的早餐，可能會讓人更快感到飢餓，進而引發「報復性進食」，陷入醣暈與精神不濟的惡性循環。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
謝金燕又曬超狂腹肌照！「自律女神」51年從沒胖過的瘦身鐵律：睡前3小時不進食、每餐只吃七分飽
她先點出很多人會忽略的第一件事：提高代謝比少吃更重要。她直言，市面上不少所謂的減肥方法，一開始只是排水，後面一定回彈，真正能讓體重穩定的前提，是把身體代謝顧好，其他努力才會有效。在作息上，她非常嚴格。每天固定時間睡覺，不熬夜，因為熬夜會直接破壞代謝；睡前3...styletc ・ 1 天前 ・ 6
25歲女首踩飛輪狂操！竟解「茶色尿、大腿腫」醫示警：恐腎衰危及生命
運動風氣盛行，許多年輕人選擇參加飛輪、健身等團體課程，但若缺乏運動習慣，一開始就進行高強度訓練，恐怕會對身體造成嚴重傷害。新竹一名年輕女性病人，第一次參加飛輪運動後，出現茶色尿液與大腿嚴重腫脹，經檢查確診為急性橫紋肌溶解症。醫師提醒，沒有固定運動習慣的族群，應循序漸進，不可勉強，否則嚴重時可能導致腎臟衰竭，甚至危及生命。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
菠菜配豆腐會長結石？一起吃更安全 醫揭「4類食物」才是元凶
許多長輩認為「菠菜配豆腐會長結石」，但事實並非如此。營養醫學專家劉博仁提到，菠菜搭配豆腐不會增加結石風險，兩者同時攝取時，草酸與鈣會先結合成「草酸鈣」，腸道無法吸收，直接隨糞便被排出，而結石往往發生於食用大量高草酸食物，對此分享「4類高草酸食物」，若反覆出現結石或不明原因關節痛，飲食需格外留意。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
牛奶不能配這4種食物！ 「穀片也上榜」恐干擾鈣吸收、引發結石
牛奶一向被視為健康食品代表，但其實它並非適合與所有食物一起吃！韓國媒體《健康朝鮮》整理多項研究指出，牛奶雖含豐富鈣質與蛋白質，但與特定食材同時攝取時，可能因化學反應影響營養吸收，甚至對消化系統造成負擔。該媒體列舉四大類不宜與牛奶共食的食物，提醒民眾注意飲食搭配。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
44歲男長期血便「自行判斷」痔瘡 延誤就醫一照竟是大腸癌
【記者鮮明／台中報導】台中市1名44歲男性因長期解血便卻未特別在意，起初自行判斷為痔瘡而未積極就醫，近期因症狀持續未改善，在家人催促下前往衛福部豐原醫院腸胃科求診。醫師發現患者有大腸癌相關家族史，經以大腸鏡檢查發現腸道內有約3公分之腫瘤性病灶，外觀高度懷疑惡性，並合併內痔出血情形，後續已安排病理切片檢查，並安排腫瘤切除。壹蘋新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
超級食物回歸！每天吃蛋竟能減壓抗老 專家示警：配「這食材」恐破功
美國健康網站《Prevention》近期刊登營養師勞倫·馬納克（Lauren Manaker）的實測報告。她連續7天每天食用一顆雞蛋，發現身體出現精力充沛、飢餓感大幅降低等正向變化。馬納克指出，雞蛋富含優質蛋白質及膽鹼，且適量攝取並不會顯著增加健康成人的心血管風險，但建議特殊族群仍需諮詢醫師。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 2
名醫吃臭豆腐讚「搭泡菜、蒜泥」超聰明 揭健康吃方法
臭豆腐是台灣代表性的小吃之一，醫師劉博仁透露，自己在逛深坑老街時，「破戒」品嚐了一份久違的臭豆腐，並指出，臭豆腐附上的台式泡菜其實是相當有智慧的搭配，高麗菜富含纖維能稍微延緩油脂吸收，若能多加蒜泥，更能利用其強大的抗氧化力，抵銷部分高溫烹調帶來的負面影響。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
冬天睡再久還是累？醫師曝門診常見「3大疾病」：很多人早中招
寒流一波波來襲，早晚氣溫寒冷，讓不少民眾直呼「天氣冷比較好睡」，但耳鼻喉科醫師 蔡明劭提醒，低溫反而可能讓某些健康問題悄悄惡化，蔡明劭指出，近期門診中明顯發現，有三類耳鼻喉問題在冬天特別容易找上門，不僅影響呼吸道健康，也直接衝擊睡眠品質，提醒民眾務必提高警覺。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
網紅爆染愛滋！網挖出好友曾曝他「背部像長藤壺」
網紅爆染愛滋！網挖出好友曾曝他「背部像長藤壺」EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 1
煮了比生吃更營養？網傳5種水果有這種特性 營養師逐一破解
水果通常生吃，有港點會拿水梨燉甜湯來潤肺，阿嬤的保健祕方裡也會在秋冬拿橘子進火爐烘烤，有助止咳化痰。近日一影音宣稱5種水果要煮了吃，營養價值翻倍，真有這麼神奇嗎？請看專家解讀。 加熱對茄紅素佳健康2.0 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
66歲婦產科名醫「硬舉」200公斤奪牌！肌肉不退化怎麼辦到的？每週只練2小時、飲食菜單曝光
「變老」不一定與「衰弱」劃上等號！66歲的嘉義婦產科名醫洪英俊，上月底（2025/12）參加由健身業者舉辦的年度「聖誕老人硬舉大賽」，以硬舉200公斤奪下男子60~69歲組第3名，證明即使上了年紀，肌肉也能越練越強！幸福熟齡 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
300萬粉絲網紅直播 出現抗愛滋藥 還被疑「梅上了」
擁有300萬粉絲的知名網紅「小澈」，近日因直播中梳妝台上出現疑似抗HIV藥物，掀起網路熱議。部分網友甚至質疑他可能感染梅...世界日報World Journal ・ 21 小時前 ・ 1
發生眩暈不可大意！ 醫揭「中樞型」和「周邊型」不同
李宏信醫師說明，眩暈可分為「中樞型」和「周邊型」兩大類型，前者源於腦部如大腦、小腦或腦幹等問題，如果伴隨臉部、說話、肢體等異常神經症狀，很可能是中風前兆，應盡速就醫。中風黃金治療時間約4到6小時，送醫施打血栓溶解劑多半就會逐漸恢復之後，仍須持續留意腦部保養，及控制三高數值。NOW健康 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
沾醬控快看！醫示警「5種醬」超傷腎 護腎改用這2味提鮮
台灣人吃飯最愛沾醬，黑白切或火鍋少了那一味就不對勁。不過腎臟科醫師洪永祥提醒，市售醬料隱藏高鈉、高磷與高鉀風險，長期重口味可能讓腎功能亮紅燈。他建議大家多利用天然辛香料或香草來取代人工調味，在滿足味蕾的同時也能好好守護腎臟健康。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1
原本連膝蓋都碰不到！74歲阿嬤「靠這招」變靈活 還考上瑜伽證照
「不老瑜伽阿嬤」陳冬蓮已經74歲，她過去曾被過敏困擾，身體僵硬到雙手碰不到膝蓋，但自從接觸椅子瑜伽後，不但擺脫過敏，連身體柔軟度也大幅提升，活力滿滿的她，甚至考取瑜伽證照，成為推動熟齡運動的一股力量。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1