3大健保新制今年上路 估每年3.4萬受惠

記者郭曉蓓／臺北報導

健保署今年起推動3大新制，包含高血脂醫療給付改善方案、新增兒童癌症質子治療給付，增列重大外傷緊急手術或處置加成60%及100%，合計挹注3.7億元，預估1年約3.4萬人受惠。

根據衛福部2024年資料統計，動脈粥狀硬化心血管疾病為國人10大死因，其中心臟疾病為第2名、腦血管疾病為第4名。健保署長陳亮妤指出，健保署積極推動論質計酬計畫，已與國內9大醫學會籌劃推動「全民健康保險高血脂醫療給付改善方案」，並共同訂定動脈粥狀硬化心血管疾病風險分級及臺灣血脂管理臨床路徑共識，鼓勵院所依循臨床路徑共識提供病人追蹤與照護，包括收案照護費500點至2000點，以及成功轉介費1000點，預估1年約3.4萬人受惠，健保挹注約1.13億點。

廣告 廣告

健保署此次也新增兒童癌症質子治療給付。質子治療是一種先進的放射治療技術，透過精準且集中式高能量質子束，破壞腫瘤細胞，並大幅降低對周邊健康組織器官的損傷，與傳統放射線治療相比，更具降低副作用的優勢及降低後續罹患續發性二次癌症的風險，在兒童癌症治療具較佳的安全性與預後。陳亮妤表示，該項優先給付於兒童癌症，並依放射線的吸收劑量不同，新增低度、中度、高度3種質子放射治療，支付點數分別為67.6萬點、103萬點及126萬點，預估每年約100名兒童受惠，挹注1.05億點。

為強化醫院急診及處置重大外傷量能及韌性，健保新增病患在急診就醫2小時內，接受執行特定放射線診療、治療處置及手術及麻醉等醫療服務項目，支付點數得加成100%；若在2小時至4小時內得加成60%，預計挹注1.54億點。臺灣外傷醫學會秘書長郭令偉表示，該項額外加成獎勵費用規範優先分配於第一線執行人員，以回應投入急重症照護的醫事人員辛勞。