「3大健保新制」全面加碼！ 兒童癌症首度開放質子治療

兒童癌症首度開放質子治療，健保給付1億，每年百名病童受惠。（圖：資料照）

中央健康保險署今（12）日宣布，今年1月1日起推動3大健保新制，包括：高血脂醫療給付改善方案、新增兒童癌症質子治療給付、重大外傷急診手術與處置加成給付，合計挹注3.7億元，預估1年約3.4萬人受惠，希望從慢性病、癌症到急重症全面強化醫療照護。

健保署說明，兒童癌症質子治療優先給付是健保首次開放，並依放射線的吸收劑量不同，新增低度、中度、高度3種質子放射治療，支付點數分別為67.6萬點、103萬點及126萬點，預估每年約100名兒童受惠，挹注1.05億點，健保新增挹注經費約每年1億元。

給付對象為年齡未滿19歲病患，針對神經母細胞瘤、淋巴瘤等兒童癌症，相關條件為：低度生物等效劑量質子放射治療適用範圍：威爾姆氏腫瘤、何杰金氏淋巴瘤或神經母細胞瘤；中度生物等效劑量質子放射治療適用範圍：惡性軟組織肉瘤（除骨肉瘤外）、非何杰金氏淋巴瘤或生殖胚芽瘤；高度生物等效劑量質子放射治療適用範圍：中樞神經腫瘤需實施全顱脊髓照射者，或眼部腫瘤、骨肉瘤。

此外，健保署也新增病患在急診就醫2小時內，接受執行特定放射線診療、治療處置及手術及麻醉等醫療服務項目，支付點數得加成100%；若在2小時至4小時內得加成60%，預計挹注1.54億點，強化醫院急診及處置重大外傷量能及韌性。