3大優勢迎戰李四川！蘇巧慧：準備「一對一」新北對決
〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨下週三(26日)將正式提名立委蘇巧慧角逐2026年新北市長選戰。蘇今(21)日指出，新北市版圖藍大於綠，她必須爭取過半選民認同，以一對一的狀態來做準備；她也分析，國民黨潛在對手、台北市副市長李四川「當然很強」，但自己能展現年輕、創意、會做事的優勢。
新北市長選舉升溫，蘇巧慧今天接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時，被問及是否希望形成「三腳督」局面。蘇回應，她對其他候選人是誰、有幾位，從不設限，也不把心力放在這裡，因為她要做的事情就是讓自己可以變得更強，成為一個更好的選項。
評估未來可能遭遇的對手，蘇巧慧說，這要回到他黨身上，競爭者眾是一件好事，讓選民有更多選擇，國民黨與民眾黨可能會有一個機制推出候選人。蘇特別澄清，她從未委託或授權任何人去替她傳話遊說，當然是以一對一的狀態來做準備，希望能多談論城市發展、區域升級等具體政見，爭取機會和大家一起擘劃新北市的願景，而非把精力花在處理對手的事情上。
面對國民黨在新北市長期執政、民進黨得票率逐年降低的困境，蘇巧慧坦言，新北版圖是藍大於綠，國民黨持續執政21年，對民進黨來講並不是一個容易的區域；正因為清楚這是一個困難的挑戰，才更需要更大的努力去爭取過半的認同。她認為，不要用攻擊、對比、或是謾罵的方式，而是與新北市民一起把想法變成真實，讓市民更喜歡自己居住的地方，進而產生城市認同．「我們就是新北隊」。
至於，外界關注可能與台北市副市長李四川最後對決？蘇巧慧強調，她跟任何人都有可能對決，搞不好還有黑馬。蘇也評估，李四川「當然強啊，川伯是一個很專業的公務人員」，但自己的觀念、方式可能會更新穎，面對現在檯面上的對手，她都有機會展現年輕、創意、會做事的優勢。
更多自由時報報導
黃國昌被打臉還扯蘇貞昌 蘇巧慧重話反擊
自由說新聞》狠戳藍白不要臉！陳揮文嗆：國民黨沒出息、黃國昌臭俗辣
黃國昌嗆蘇巧慧扯蘇貞昌 周軒PO昔日黃大讚蘇影片打臉
鄭麗文、黃國昌昨會面 李四川：沒時間看也沒評論
其他人也在看
接棒竹縣長 藍三強各有動向
新竹縣長楊文科兩任屆滿，現任新竹縣黨部主委、副縣長陳見賢參選態度明確，竹一選區立委徐欣瑩鴨子划水，竹二選區立委林思銘挺過大罷免後意向若有似無，十分曖昧。反觀民進黨內部毫無動靜，外界認為若不是竹北市長鄭朝方，就是空降高知名度人士參選。中時新聞網 ・ 1 天前
國民黨最怕的人！陳亭妃談「5勝」超狂戰績
[NOWnews今日新聞]民進黨為備戰2026九合一大選，近期積極敲定各縣市長名單，作為2026台南市長熱門人選之一，外界關注民進黨立委陳亭妃與同黨立委林俊憲的民調差距；陳亭妃今（19）日接受政論直播...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鹿死誰手？內參民調贏謝龍介30%以上 陳亭妃直言：趨勢沒有改變
[Newtalk新聞] 民進黨2026年台南市長初選競爭激烈，民進黨立委林俊憲、陳亭妃兩強相爭，又時常爆出黨內互打爭議。對此，陳亭妃今（19）日直言，對不會黨內互打，黨內規則是對比式民調，她也透露內參民調贏過國民黨立委謝龍介30％以上。 民進黨立委陳亭妃今（19）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。 她表示，黨內規則是對比式民調，並非是跟黨內對手立委林俊憲做比較，而是她跟謝龍介比、林俊憲與謝龍介比。她透露，內參民調贏謝龍介30％以上，林俊憲也有領先謝，但比例相較之下，她與謝龍介的民調差距相較於林俊憲比謝龍介差距民調領先較多，就如同媒體之前所報導，趨勢並沒有改變。 陳亭妃也指出，她的支持者涵蓋中間選民、泛藍及泛綠選民，而深藍族群在對比民調中本就會支持謝龍介，「深藍當然不會支持我們」，但她強調真正勝負關鍵在於掌握中間選民的支持度。 她認為，民進黨若要在藍白合夾擊下保持競爭力，關鍵不是追逐民調，而是重新抓住基層真正的情感與信任，「不要再打高空，人民的感動才是決定勝負的力量」。 陳亭妃最後強調，民調固然重要，但她的選民基礎並非天上掉下來，而是靠長期新頭殼 ・ 1 天前
2028藍營人選不只一人！鄭麗文澄清為「保護候選人」
國民黨主席鄭麗文上任後，最被關心的問題就是如何帶領國民黨重返執政，而對於之前曾說2028國民黨人選不只一個，是否暗指自己也有意出馬，對此鄭麗文解釋，他這樣的說法主要是為了「保護候選人」，至於他這個黨主席，則是為黨內總統候選人「鋪好路」，迎接明星走上紅毯。中天新聞網 ・ 5 小時前
民進黨提名蔡英文參選台北市長？王世堅表態了
即時中心／潘柏廷、李美妍報導民進黨選對會尚未正式提名台北市長人選，不少外界點名綠委王世堅、沈伯洋、社民黨台北市議員苗博雅等人；台灣民意基金會董事長游盈隆昨（20）日則認為，若總統兼黨主席賴清德推沈伯洋參選「下場絕對是很難看」，但真的要贏現任市長蔣萬安，應提名前總統蔡英文，消息一出受到外界關注。對此，王世堅今（21）日受訪表態了！游盈隆昨日喊民進黨提名蔡英文參選台北市長，王世堅今日在立法院被堵訪表示，蔡英文擔任兩任總統後，希望能夠完完全全退休，並不想再過問政治。王世堅坦言，當然這項提議是好的，因為蔡英文確實是國內最強的，「但是，鐘鼎山林，各有其志，應該尊重被點名到的人意願是什麼樣子」。他指出，蔡英文在很多國家重大事務議題上大可以把過去經驗、智慧，可以發表一些看法、分析，但是蔡英文都沒有，而是一直謹守分際。前總統蔡英文（中）。（資料照／蔡英文辦公室提供）他也說，蔡英文身為前任總統，又是國內到現在為止最高票的連任總統，當然蔡英文的一言一行，大家都會解讀是不是可能再復出，「但是就我們大多數人理解，跟蔡前總統互動的時候，我們會非常了解蔡前總統的本意，就是希望能夠有一個很清靜、退休的時光」。同時，王世堅也表示，國家有必要用到蔡英文的時候，像蔡英文對於重大出訪都出面了，但僅止於此。民進黨立委沈伯洋。（圖／民視新聞資料照）另，面對游盈隆喊賴清德提名沈伯洋參選，可能會選得不樂觀，王世堅笑說，自己對沈伯洋不是很了解，所以他沒有辦法分析。此外，就民進黨秘書長徐國勇說自己是一名好人選，王世堅也回應，「我不敢啦，我不敢啦，他可能點錯了啦！」；他說，由於自己和徐國勇是好朋友，所以自己的名字大概隨時都在徐國勇的腦海裡，講來講去就會去講到他。最後，針對徐國勇喊頭痛台北市長人選太多一事，王世堅強調，符合先前他們分析，也就是民進黨人才濟濟，由於實在太多人選，這一點確實民進黨很積極在做分析。原文出處：快新聞／民進黨提名蔡英文參選台北市長？王世堅表態了 更多民視新聞報導李明璇嗆「不投降不是政府該做的」律師怒轟歪理：擺明在說「歡迎打我」黃國昌將赴東吳演講談社運 網開酸：猜他「這三字」至少會講50次普發新版全民國防手冊！林飛帆喊必要工作：國際共同趨勢民視影音 ・ 42 分鐘前
藍新老拚場 綠求穩 白搶灘
台南市議員第十選區（東區）應選5席，目前除第一高票國民黨籍曾培雅將交棒給兒子歐政豪外，其餘4名現任議員都將爭取連任，競爭十分激烈。鑑於此區政黨游離票及中間選民多，本屆民進黨因高額提名3人導致分票，最後僅蔡筱薇當選，未來民進黨提名席次及「藍白合」的操作績效，都將牽動選舉結果。中時新聞網 ・ 9 小時前
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 5 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 2 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
大溪老街「蒜香豆干」只賣四種卻賣到大排長龍！豆干、豆皮、米血，每一樣都吸飽蒜香醬汁
每次去大溪老街必買的不是老阿伯現滷豆干，而是這家蒜香豆干豆皮滷味！之前經過總是排到停車場裡面，就對這家很感興趣，後來有次趁人少買了一回，放在車上滿滿蒜香味超誇張，小孩一吃就愛上，每次來大溪老街都喊著要再買的好吃滷豆干豆皮。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 23 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
被虐殺800點！輝達「應收帳款飆破1兆4千億」Blackwell供應鏈急凍 台積電下挫55元
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（21）日一早即遭國際利空重擊，開盤重挫超過800點，指數最低一度摜至26,570點，幾乎瞬間吃掉昨日因輝達財報利多而大...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
【明星聊愛車】李運慶為孩子換Skoda Kodiaq RS 寬敞車室空間及安全性成考量關鍵！
藝人李運慶近幾年在戲劇表演上挑戰多元角色，演技也備受肯定，與前Popu Lady成員洪詩結婚後，育有女兒「哺哺」，如今又即將迎接第二胎到來，事業家庭兩得意，為了給孩子們更大的乘坐空間，也將愛車換成Skoda Kodiaq RS休旅車款，一起來看看他的分享吧！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 1 天前