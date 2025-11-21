3大優勢迎戰李四川！蘇巧慧：準備「一對一」新北對決

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨下週三(26日)將正式提名立委蘇巧慧角逐2026年新北市長選戰。蘇今(21)日指出，新北市版圖藍大於綠，她必須爭取過半選民認同，以一對一的狀態來做準備；她也分析，國民黨潛在對手、台北市副市長李四川「當然很強」，但自己能展現年輕、創意、會做事的優勢。

新北市長選舉升溫，蘇巧慧今天接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時，被問及是否希望形成「三腳督」局面。蘇回應，她對其他候選人是誰、有幾位，從不設限，也不把心力放在這裡，因為她要做的事情就是讓自己可以變得更強，成為一個更好的選項。

評估未來可能遭遇的對手，蘇巧慧說，這要回到他黨身上，競爭者眾是一件好事，讓選民有更多選擇，國民黨與民眾黨可能會有一個機制推出候選人。蘇特別澄清，她從未委託或授權任何人去替她傳話遊說，當然是以一對一的狀態來做準備，希望能多談論城市發展、區域升級等具體政見，爭取機會和大家一起擘劃新北市的願景，而非把精力花在處理對手的事情上。

面對國民黨在新北市長期執政、民進黨得票率逐年降低的困境，蘇巧慧坦言，新北版圖是藍大於綠，國民黨持續執政21年，對民進黨來講並不是一個容易的區域；正因為清楚這是一個困難的挑戰，才更需要更大的努力去爭取過半的認同。她認為，不要用攻擊、對比、或是謾罵的方式，而是與新北市民一起把想法變成真實，讓市民更喜歡自己居住的地方，進而產生城市認同．「我們就是新北隊」。

至於，外界關注可能與台北市副市長李四川最後對決？蘇巧慧強調，她跟任何人都有可能對決，搞不好還有黑馬。蘇也評估，李四川「當然強啊，川伯是一個很專業的公務人員」，但自己的觀念、方式可能會更新穎，面對現在檯面上的對手，她都有機會展現年輕、創意、會做事的優勢。

