3大咖觀禮！賴清德拉陳亭妃手喊「凍蒜」
[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長、台南市長、嘉義縣長初選落幕，中執會今（21）日正式通過提名，由身兼黨主席的總統賴清德為賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘三位參選人披掛競選背帶，並拉起手呼「凍蒜」口號。賴清德表示，民進黨提名三位縣市長候選人有共同特點，都是問政表現傑出、深耕基層獲民眾肯定的立委。
民進黨下午召開民進黨縣市長提名嘉義縣、台南市、高雄市記者會，除了賴清德、參選人出席外，由於這次提名都是民進黨現任執政縣市，高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁也出席，象徵交棒延續綠色執政。
賴清德表示，民進黨中執會今天通過三名縣市候選人，而高雄市、台南市跟嘉義縣，都是民進黨執政縣市，三位現任縣市長都兩屆任期屆滿，執政成績斐然，深受民眾肯定，而民進黨提名三位縣市長候選人有共同特點，都是問政表現傑出、深耕基層獲民眾肯定的立委，蔡易餘三屆、陳亭妃五屆、賴瑞隆三屆，都在其選區拿到最高票，深受民眾肯定，也都提出很好藍圖，當選後一定能無縫接軌；他提到，過去提名都沒有縣市長到場，今天三位縣市長到場推薦三名候選人，請鄉親繼續支持民進黨提名的候選人，讓三個縣市能持續進步。
翁章梁推薦蔡易餘，秀出蔡過去的照片，直呼很多人沒看過60公斤的蔡易餘，他是深耕基層的民代，每天回到地方與選民一起，是具有行動力的，相信未來也是有行動力的縣長，「黃金十年給蔡易餘接棒，會讓嘉義更好」。
蔡易餘感謝翁章梁過去的努力，他說，他對嘉義有很大使命感，希望要讓嘉義更好，翁章梁這幾年的努力，讓嘉義有改變，從農業大縣到農工大縣，到如今農工科技大縣，未來會以農業做嘉義根本、工業作為利頭、科技作為引擎；他提到，未來會好好的拚年底選戰，因為嘉義縣為非六都，還有鄉鎮長選舉，未來會扛起責任，打贏五合一選舉，接下轉型再加速度，邁向嘉義縣黃金十年。
黃偉哲表示，他跟陳亭妃選舉過，但這就是民進黨，現在年底要交棒，希望是最符合地方發展的人選接棒，嘉義、台南、高雄都經過初選，這三個地方候選人都很優秀，也展現高度政治智慧，初選結束後，恭賀當選，而這就是民進黨，台南發展需要市民一起努力，但地方政府、首長很重要，他接了賴清德棒子，接下來要傳承到陳亭妃、未來陳市長手中，相信未來能帶領台南成長。
陳亭妃則說，要感謝賴清德，過去奠定台南很好的基礎，也謝謝黃偉哲在這七年來，為了這塊土地的用心，延續賴清德的精神，一步步向下扎根。她提到，2026年是對2028年很重要的指標，如何在2026年穩住基本盤，甚至結合更多力量，吸納不同黨派、不同相法，在賴清德爭取連任時，贏過2024得票率。
陳亭妃提到，也感謝對手林俊憲委員，民調開封後，在第一時間發表文章，她也致謝對方的風範，這是她感謝的地方，希望台南人民期待下，往前邁進，要翻頁翻頁再翻頁，「台南贏，台灣一定贏！」
陳其邁表示，高雄過去包含謝長廷、葉菊蘭、陳菊市長，還有他任內，最重要工作就是不斷創新、擦亮民進黨執政招牌，不管在城市轉型，還是產業發展，過去前輩在正確道路上前進，在他任內也出現轉型成果；他細數民進黨過去執政成績，強調地方到中央，民進黨都是會做事、肯做事，也最能帶領台灣前進的政黨，而2026年面臨新挑戰，但高雄進步不能停，要衝刺，他很開心接棒的賴瑞隆，即將要承擔重任，拜託所有高雄市民支持。
陳其邁提到，賴瑞隆擁有完整歷練豐富經驗，也最了解高雄，過去不管在地方服務、或是在國會問政，都是第一名的立委，相信第一名的立委，也會即將成為第一名的市長，擦亮民進黨執政招牌，懇請市民支持。
賴瑞隆則說，要感謝市民給他支持、託付，也感謝三位兄弟姐妹林岱樺、邱議瑩、許智傑，在第一時間展現高度、團結。
