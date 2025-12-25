3大境外金融中心前11月大賺近30億美元 年增逾7成

（中央社記者蘇思云台北25日電）金管會公布3大境外金融中心11月稅前損益近2.87億美元，前11月稅前損益29.92億美元，年增76.8%，其中，前11月表現OBU、OSU呈現年增，僅OIU年減，展望全年，3大境外金融中心全年獲利有望挑戰30億美元大關。

金管會推動3大國際金融業務，包括國際金融業務分行（OBU）、保險國際業務分公司（OIU），以及證券國際業務分公司（OSU），俗稱「金融3O」。

美國聯準會（Fed）今年9月啟動降息，帶動銀行美元資金成本下降，金管會公布3大境外金融中心11月稅前損益統計，若以台灣銀行11月底美元對新台幣結帳匯率31.365計算，OBU、OIU與OSU合計11月稅前損益2.87億美元，年增79.6%，前11月稅前損益29.92億美元，年增達76.8%，雙雙都較去年成長。

金管會銀行局副局長王允中指出，11月OBU稅前損益新台幣88.9億元，月減4.5億元，主要原因是兌換淨收益、投資淨收益略有下滑所致；OBU今年前11月稅前損益為909.7億元，年增66.9%，創下近5年新高，主要跟市場降息預期升溫，銀行布局外幣債券平均餘額較去年同期成長，因此推升利息淨收益。

金管會證期局副局長黃厚銘指出，11月OSU稅前損益188.7萬美元，月減近1020萬美元，因美股11月股價回檔產生部分虧損；前11月OSU獲利為9630.1萬美元，則較去年同期虧轉盈。

至於保險業，11月OIU稅前損益為125.4萬美元，前11月累計虧損420.8萬美元，較去年同期減少2441.7萬美元。

金管會保險局副局長蔡火炎指出，壽險業因利息收入減少，加上投資預期信用減損所致，今年前11月虧損608.6萬美元；產險業雖比去年同期增加，但受到過去天災損失影響，前11月也呈虧損13.9萬美元；再保險業因賠款準備的有利釋出較少影響，前11月獲利也較去年同期減少。

觀察保單件數跟保費收入，今年前11月保單件數合計404件，較去年同期減少61件，保費收入達711.5萬美元，則較去年同期增加250.6萬美元。

進一步細看壽險業表現，今年前11月5件保單、保費收入325.9萬美元，雙雙較去年同期增加，主要跟業者近期積極推動OIU業務有成有關，帶動保費成長。（編輯：林興盟）1141225