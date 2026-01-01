3大天團感情超好！跨年夜趕場「視訊連線合體」告白：最滿足新年禮

記者徐珮華／台北報導

2025年跨年晚會，「告五人」、「麋先生」與「宇宙人」馬不停蹄穿梭各大城市，帶著歌迷迎向2026年。面對緊湊的趕場行程，最令團員擔心的莫過於路況與天氣，擁有強大「晴男」體質的宇宙人與向來有「雨團」之稱的告五人巧合地雙雙現身台中，讓同樣在台中開唱的麋先生打趣喊話，感謝「晴男團」威力全開，讓跨年夜一路好天氣。

告五人有「雨團」之稱，與「晴男」宇宙人上演矛盾大對決。（圖／相信音樂提供）

告五人跨年夜橫跨台中與高雄，興奮透露「我們還沒有在台中開過戶外演唱會，希望有機會在台中跟大家見面」，引來沸騰尖叫。麋先生則在台南氣勢登場，身為台南人的吉他手小B，難掩興奮高呼：「身為一個台南人，能回來台南表演，真的爽！」宇宙人則現身台中、桃園，預告跨年後將會全心全意準備新專輯，請大家敬請期待。

宇宙人前幾週「雙線並進」，跨年後將全力準備新專輯。（圖／相信音樂提供）

同門三團情誼緊密，即使身處不同城市，早已相約要在2026年的第一秒與彼此視訊連線。麋先生主唱聖皓感性表示：「除了與歌迷共度，新年的第一刻，也想跟這群像家人般的兄弟姐妹說聲新年快樂！」告五人也笑稱，能透過螢幕看見彼此的臉孔，就是最滿足的新年禮。

過往三團合體總是垃圾話不斷、火花四射，這回改為隔空視訊「團圓」，被工作人員公認「絕對更精彩」。宇宙人阿奎打趣表示：「從演唱會、跨年一路熬夜慶祝之後，我接下來要為了陪小朋友，開始調『時差』了！」

麋先生第一時間與告五人、宇宙人迎接新的一年。（圖／相信音樂提供）

