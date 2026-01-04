3大年齡層檢視保單 業者教撇步

迎接2026年新年，上班族最期待即將發放的年終獎金；壽險業表示，迎新之際是盤點自身與家人保單的最佳時機，尤其隨收入的增加，更是盤點保障內容是否符合當下，並規畫未來可能需求的機會，再分職場新鮮人、成立家庭的三明治族群，以及邁入退休生活的長者。國泰人壽表示，除善用「333原則」，將收入或獎金的三分之一投入保障規畫外，也針對不同人生階段的需求，提供3大族群保單檢視攻略。

國泰人壽表示，剛踏入社會的小資族應以基礎保障為優先；三明治族應兼具癌症險與財務彈性；退休準備族則強化醫療保障與退休金規畫。盼協助保戶把握2026年趨吉避凶的契機。

首先，小資族最怕意外風險影響生活，由於資金有限，應以基礎保障建構人生防護網；國壽建議可採取「先求廣、再求深」的方式，優先建構基本保障範圍以轉嫁風險，保障內容可考慮即時支應高額治療費用，或填補收入中斷所帶來的經濟缺口，降低突發風險對生活造成的衝擊。

三明治族則要兼顧家庭與自身保障，強化癌症保障與財務彈性為首要考量；台灣有逾8成的家庭屬於上有老、下有小的三明治族型態，且三明治族多為家中的重要經濟支柱，一旦遭遇重大疾病，即使醫療科技進步，仍可能面臨高昂的醫療與照護費用。

國壽並建議，保障配置應與時俱進，可選擇兼具癌症保障與保費返還設計的防癌定期健康保險，讓癌症治療不必等待、生活不因病中斷；若保戶於保單投保日起至繳費屆滿日後10年內持續健在，且未曾罹患重度癌症，還可領回總繳保費靈活運用，兼顧保障與財務彈性。

退休準備族則應提前布局醫療保障，降低退休金侵蝕風險；根據衛福部統計，癌症發生率集中50歲以上族群，且發生人數以60至79歲年齡層增加較為明顯。國壽提醒，退休準備族在累積資產之餘，更要提早為老後醫療需求做好準備。

除檢視投保內容、保額外，全球人壽提醒，投保資料也要更新，例如，通訊地址與電話、職業類別、受益人等，若有異動一定要與保險公司或業務員聯繫，以免日後相關權益受到影響。另外，隨個人收入、財務管理需要不同，也可以適時在年度的開始做調整保費的繳費方式，比如年繳、半年繳或每月繳納，試算出最符合自己的方式，讓自己輕鬆繳保費又能有足額保障。