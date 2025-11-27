3大影后背書《阿凡達：火與燼》 導演拍胸脯保證集前2部冒險集大成

柔伊莎達娜在《阿凡達：火與燼》以動態捕捉技術演出。（20世紀影業提供）

《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）匯集3大影后級卡司，包括雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）、凱特溫斯蕾（Kate Winslet）、柔伊莎達娜（Zoe Saldaña），故事內容也從潘朵拉星球的獵奇冒險，更深入討論角色內心的陰暗面，以及如何面對部落成員的成長，跨越國界普世共同的主題—家庭。導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）更拍胸脯保證：「本集是前2部冒險集大成！」

其中演員資歷最深的雪歌妮薇佛：「詹姆斯創造了這套技術環境，讓我們走上空無一物的舞台，卻依然能沉浸在故事之中。」奧斯卡影后凱特溫斯蕾：「電影製作及技術終於跟上詹姆斯的想像力，這正是讓他能夠打造這世界的原因。」去年甫冠上坎城影后及奧斯卡得主頭銜的柔伊莎達娜：「若你覺得《阿凡達：水之道》已經夠龐大、夠震撼，《阿凡達：火與燼》更將帶來前所未有的體驗！」

詹姆斯卡麥隆更拍胸脯打包票保證：「本片是前2部冒險集大成！」他也有感而發地說：「我們必須持續進化，才能帶領觀眾踏上一段新的旅程、新的冒險。」跟隨前2集的中心主旨，詹姆斯卡麥隆也在這集的劇本中注入跨越國界普世共同的主題—家庭，但也提供全新的觀點，他說：「本片對於主角們在《阿凡達：水之道》後所產生的情感真實程度，絕對會令人令人出乎意料！」飾演蘇傑克的型男主角山姆沃辛頓（Sam Worthingon）也提及與自身的投射：「傑克與兒子婁克像是反映彼此的鏡子，就像我和我現實生活中的兒子，我們都想讓下一代成為更好的自己，卻也看到最糟的自己，這點充滿力量也相當耐人尋味。」

導演詹姆斯卡麥隆（左）指導在《阿凡達：火與燼》新登場的女星奧娜卓别林（右）。（20世紀影業提供）

此外，儘管《阿凡達》系列規劃中還有後續的2部電影，但是詹姆斯卡麥隆在接受網路廣播節目的訪談中，也被問到假使《阿凡達：火與燼》未能達到預期的成績，他也會欣然接受，「是的，當然，如果就此結束，那也會很酷。」他澄清，這不是對於《阿凡達：火與燼》的票房沒有信心，因為恰好顛倒，「我毫不懷疑這部片會賺錢。問題是，賺到的錢不足以證明，再次這樣拍片是合理的嗎？」

因為前後已經投注在《阿凡達》有超過20年，他細數應該是有30年，「因為我是在1995年寫好劇本，但是前10年，這個案子沒有動工，那時候知道的人都對我說，『你瘋了。』所以我把這故事擱置了10年，直到2005年才終於開拍。」如果真的未來沒有機會拍攝第4與第5部電影，他表示會寫書來交代完整的結局。

