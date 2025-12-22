3大支付前世今生糾葛 2個Money分手說分明

LINE Pay Money開通上線，iPASS MONEY與LINE Pay分手，搞得民眾很「阿雜」！《卡優新聞網》詳細解說3大行動支付的前世今生，「iPASS MONEY」就是原本可在LINE聊天室中轉帳、儲值的電子支付，但明(2026)年起被迫退出，由LINE Pay新服務LINE Pay Money取而代之，一般消費可使用LINE Pay第三方支付綁定信用卡交易。

一卡通公司電子支付於2018年9月啟用，隸屬金管會管轄，原名為「LINE Pay一卡通」，即是與LINE Pay結盟嵌進系統中，不僅可使用LINE Pay綁定信用卡消費，也能使用電支功能進行轉帳、儲值，尤其可在LINE對話框內直接轉帳，最受使用者青睞。至2019年底更名「LINE Pay Money」，到了2021年底又改叫「一卡通MONEY」，而官方則大力推廣「iPASS MONEY」，多年來名稱經過多次變化，也讓民眾搞得霧煞煞。

LINE Pay為第三方支付，屬於數發部轄區，只能進行一般代收付的消費，不能轉帳、儲值，過去須靠「iPASS MONEY」來完成。然而當LINE Pay日均代收金額超過20億元，依法規升級為電子支付機構後，造成如今雙方分家的主因。

而LINE Pay在今(2025)年初達標20億元後，於7月17日正式成立電子支付公司，並於12月3日啟動電支服務，改隸屬金管會，可綁定銀行帳戶處理轉帳、儲值。然而名稱卻使用了「LINE Pay Money」，也就是沿用一卡通的舊名，更讓用戶傻傻分不清。

也由於LINE Pay自立門戶，因此「iPASS MONEY」自明年元旦起退出LINE Pay系統，雙方自此「男婚女嫁各不相關」。「iPASS MONEY」在分道揚鑣前已超前部署，啟用獨立的「iPASS MONEY」APP，不僅完整保存用戶的儲值金、延續轉帳、乘車碼、生活帳單繳費等服務，還能在國內逾37萬個TWQR商家購物，更可在日本超過百萬個PayPay據點掃碼結帳，「自立自強」重新塑造品牌知名度。

全新的「LINE Pay Money」一上線就勢如破竹，短短70小時吸引破百萬人註冊，改寫電子支付最快紀錄。綁定銀行帳戶後，即能在LINE聊天室中直接轉帳、匯款，實用度大大提升，但與之前「iPASS MONEY」的儲值金並不能互通。目前使用「LINE Pay Money」進行一般消費時，因大多數特約店家尚未轉換，則可能出現「交易失敗」的狀況，其實掃LINE Pay就能順利結帳。

LINE Pay Money最快明年開通TWQR共通QR Code交易功能，待既有的65萬個LINE Pay特店更換合約後，即可以LINE Pay Money掃碼付款。「LINE Pay Money乘車碼」首波已開通高雄捷運，明年將陸續進駐台中捷運、桃園捷運與台北捷運路網。

沒有升級「LINE Pay Money」的用戶，照樣可使用LINE Pay綁定信用卡，在全台65萬多個特約店家、韓國超過8萬家商店購物，但無法進行轉帳、儲值，也無法使用乘車碼搭乘捷運、公車。

iPASS MONEY、LINE Pay與LINE Pay Money差異，如下表：

