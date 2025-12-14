3大法人再度攜手回補台股！指數將盤堅震盪 中小型股有表現空間

【記者呂承哲／台北報導】台股週五走勢回穩，加權指數終場上漲173.27點，漲幅0.62%，收在28198.02點；本週週線連三紅，週漲0.78%，成交量維持高檔，平均日均量達4995.49億元，市場多頭格局未變。三大法人本週再度攜手回補台股，外資買超254.54億元，投信回補49.64億元，自營商買超172.78億元，合計加碼476.96億元，顯示資金面持續偏多。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，聯準會本月如預期降息一碼，並持續以每月400億美元購買國庫券，有助於市場資金動能延續。台股在利率消息塵埃落定後，短線轉為高檔震盪，隨著年底將近，法人年度作帳行情進入最後階段，加上外資陸續進入假期，預期指數將以盤堅震盪、類股輪動為主，中小型股相對具表現空間。

廖炳焜表示，從企業獲利與經濟數據觀察，AI仍是台股投資主軸。國際科技龍頭持續擴大相關布局，包括 NVIDIA 走向極致效能的GPU策略，以及四大雲端服務供應商加速發展自研晶片，均有助於降低成本、提升效能，並帶動台灣在先進製程、先進封裝與IC設計服務等供應鏈持續受惠。

廖炳焜指出，大型雲端業者資本支出力道未見鬆動，推升台灣出口數據屢創佳績，基本面成為支撐台股的重要後盾。AI紅利也將延續至明年，根據統計，S&P 500成分企業每股盈餘年增率可望達10.3%，顯示即便面臨成本上升與經濟成長放緩，美股企業仍具備良好獲利韌性，台廠AI供應鏈可望同步受惠。

在投資布局上，廖炳焜建議，短線可觀察指數能否守穩季線之上，選股重於選市，聚焦中長線趨勢。電子族群以AI供應鏈、晶圓代工先進製程、記憶體、IP、光通訊、低軌衛星與機器人為優先；傳產則可留意特化、重電、塑化、紡織及金融族群。

