3大法官主張憲法判決無效 葉慶元披露背景：令人敬佩！

新修正的《憲訴法》規定，大法官作成違憲宣告時，同意違憲的大法官不得低於9人，依法目前8位大法官無法作成違憲判決。但憲法法庭今天（19）日由5位大法官署名公布之「114年憲判字第1號判決」，認為《憲訴法》修正條文違憲並立即失效，回到修法前狀況。

不過，蔡宗珍、楊惠欽及朱富美三位大法官隨即共同提出一份不同意見書，直指憲法法庭未依法合法組成，欠缺作成判決之審判權限，由5位大法官署名作成之判決，依法不生效力。

不同意見書認為，修正後憲法訴訟法新規定作為總統明令公布的有效法律，非經立法院依法變更、廢止，或由合法組成之憲法法庭依法宣告其失效前，對憲法法庭及大法官均具有絕對拘束力

不同意見書強調，由5位大法官署名作成的「114年憲判字第1號判決」，形式上一望即知不符法定人數要件，屬顯然無效。三位大法官並強調，大法官或憲法法庭不具所謂「組織自主權」，亦無得以「程序自主權」為名，自行決定或變更憲法法庭合法組成要件的權限。

律師葉慶元在臉書表示，違法做成114年憲判字第1號的五位大法官，沒有一位是公法背景。包括謝銘洋是智慧財產法，呂太郎是檢察官出身，陳忠五專長民法，蔡彩貞是法官，尤伯祥是刑事律師。

葉慶元也披露，主張「114年憲判字第1號判決」是無效判決的大法官中，蔡宗珍大法官是深綠公法學者，朱富美大法官的夫婿是起訴馬英九的檢察總長邢泰釗，葉慶元直言，她們堅守法治的底線，沒有因為政治立場而淪喪，令人敬佩！

