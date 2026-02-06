3大法官批非憲判 是5人判決

憲法法庭6日判決健保法85條違憲，被排除參與評議的3大法官批「5人判決」不是憲法判決。（本報資料照片）

由蔡彩貞大法官主筆共5位大法官組成的憲法法庭，6日判決健保法85條違憲，被排除參與評議的蔡宗珍、楊惠欽及朱富美等3位大法官，昨也提出法律意見，反批對方是「5人判決」不是憲法判決，在憲法法庭組成不合法且理據嚴重不足的情況下，輕率宣告法律違憲，實已斲喪憲法審判制度的公信力與健全發展。

民國111年1月4日《憲法訴訟法》上路後，作成的判決都以年度、件數標示判決，但「114年憲判字第1號判決」將蔡宗珍等3位大法官排除後組成憲法法庭，之後陸續作成3件判決，蔡宗珍等3位大法官，昨在司法院下午3點在簡報室舉行憲法法庭記者會同時，透過助理放置不同意「115年憲判字第2號判決」的法律意見書。

3人表示，另5位大法官在憲法法庭自始組成不合法的情況下，擅以憲法法庭名義所公布的判決是無效，而且不是憲法判決是「5人判決」。

蔡宗珍等3位大法官主張，立法院修法通過的憲法訴訟法有法律效力應該遵守，現有8位大法官無法組成憲法法庭。但3人慘遭特定色彩的法界痛罵，並質疑是坐領乾薪的薪水小偷，3人昨提出法律意見，依照憲法判決的規格，討論釋憲個案、法律爭點及相關大法官解釋的脈絡，她們說是要「以資澄清，並盡言責，盼為日後法學研究留下歷史紀錄。」

她們批評，「5人判決」沒有說明何種具體案件會產生「情輕法重」的處罰過苛結果，也沒有指出聲請釋憲的案件是否就屬情輕法重而處罰過苛情形，僅以「可能」二字，即否定立法者的整體制度設計，率爾得規定違憲的結論，這種推論方式顯已脫離比例原則的法學審查脈絡，也與司法院歷來憲法審查實踐不符，「5人判決」宣告這些規定違憲，恐引發更多法律爭議。