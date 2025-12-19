3大法官拒參與評議 憲法法庭：從總額扣除

（中央社記者林長順台北19日電）憲法法庭今天判決憲法訴訟法修法違憲失效，現任8名大法官中3人拒參與評議；憲法法庭說，依循缺額、任命後未到職或應迴避等未參與評議員額不計現有總額法理，由總額中扣除。

中華民國憲法增修條文規定，司法院設大法官15人；不過，其中7名大法官由於任期，民國113年10月31日卸任，目前僅8名大法官。

憲法法庭稍早做出114年憲判字第1號判決，憲訴法修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，都牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。

這項判決僅大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五及尤伯祥署名，蔡宗珍、楊惠欽及朱富美未列名。

憲法法庭表示，中華民國憲法及增修條文出於權力分立與權力制衡考量，就大法官應如何行使職權保持沉默態度，未規定應依據法律為之，使大法官可不受黨派或政治影響，獨立、客觀宣示憲法內涵。假如憲訴法導致大法官行使職權被封鎖、阻礙，或不能妥適宣示憲法內涵，就屬違背憲法意旨，大法官不應受其拘束。

憲訴法規定，憲法法庭作成判決除另有規定，參與評議的大法官人數不得低於10人，而作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官不得低於9人。

憲法法庭表示，相關規定是審查標的，從法律適用邏輯，就不能作為審查自身是否違憲程序規範，尤其目前大法官8人，如果依相關規定將導致大法官無法審理本案，嚴重妨礙大法官行使憲法職權，相關規定當然不得作為大法官審查本件聲請案的程序規定，也不會發生違反相關規定而有組織不合法問題。

憲法法庭說，本於程序自主權，憲訴法第30條第1項以大法官現有總額一定比例作為評議及評決門檻，符合大法官集體議事多數決原則，也能適應大法官人數因各種因素變動情形，使大法官可持續穩定行使職權，不致一日或缺，可作為本件程序規範。

憲訴法第30條第1項規定，判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額2/3以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。

憲法法庭表示，大法官是憲法為維護自身最高性而設的憲法機關，不可一日中斷，在大法官缺額繼任人選產生前，更應透過憲法解釋或法律規定，使大法官職權正常運行。憲訴法第30條第1項規定評議及評決門檻，以當下現任大法官人數固定比例計算，就在達成這項目的。

憲法法庭說，至於依憲訴法規定迴避的大法官，雖不計入評議及評決門檻現有總額，但如果導致全體大法官不得行使職權，仍不得以迴避為由拒絕審判，否則將癱瘓釋憲制度，形同大法官拒絕行使憲法上職權。

至於大法官持續拒絕參與個案評議時，如何計算大法官現有總額？憲法法庭表示，雖無明文規定，但依循缺額、任命後未到職或應迴避等未參與評議員額不計入現有總額同一法理，如果大法官持續拒絕參與個案評議，將導致其他大法官行使職權受阻止或妨礙，也應不計入現有總額。

憲法法庭說，現有8名大法官中，有3名大法官主張憲法法庭目前人數不符憲訴法規定最低參與評議人數10人，持續拒絕參與評議，鑑於難預期缺額大法官繼任人選何時產生，在這極端例外且不得已情況，由現有總額中扣除拒絕參與評議的3名大法官。（編輯：李明宗）1141219