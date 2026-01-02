3大法官持續不評議 中研院法研所蘇彥圖：憲訴法恐淪憲法法庭自殺協定

中央研究院法律學研究所研究員蘇彥圖表示，蔡宗珍等3位大法官所提「法律意見書」之見解，會讓《憲法訴訟法》淪為憲法法庭的自殺協定。(記者廖振輝攝)

〔記者楊心慧／台北報導〕憲法法庭今宣示「115年憲判字第1號判決」，參與評議僅5位大法官，蔡宗珍、楊惠欽及朱富美3位大法官仍未參加評議，民眾黨更批評5名大法官所做的憲法判決違法違憲；中央研究院法律學研究所研究員蘇彥圖說，3位大法官所提「法律意見書」之見解，會讓《憲法訴訟法》淪為憲法法庭的自殺協定，「如今我們在思辨的其實不是單一判決，而是台灣的憲政靈魂。」

蘇彥圖表示，如果套用Sunstein(2015)就憲政人格(constitutional personae)所做的類型分析，3位大法官很明顯地會是士兵型的憲法法官，而她們所提出的「法律意見書」，通篇都是在論證，至少在開議門檻這件事上，大法官們必須以服從政治部門的決定作為天職。

蘇彥圖認為，若國會多數修法調控憲法法院開議門檻的目的，就是為了癱瘓憲法法庭，為什麼憲法法庭還是必須執著於如此絕對的依法審判論呢？為什麼憲法法庭不可以尋求自我防衛，甚至還得認分地成為政治勒贖者手上的人質呢？對於3位大法官所提「法律意見書」的一項根本質疑，就是這種見解，會讓《憲法訴訟法》，淪為憲法法庭的自殺協定。

蘇彥圖指出，憲法法庭的判決評議停擺得越久，積案只會愈多，許多人民盼望的憲法正義會來得更遲；在裁判缺席的情況下，朝野政黨的憲政惡鬥，恐怕也只會每況愈下；更重要的是，這種審慎取向的權衡考量，極需大法官們參詳、共同議決，並一起承擔，一個完全拒絕變通、拒絕妥協的時機決策，只怕一點也談不上審慎。

針對蔡宗珍、楊惠欽及朱富美大法官持續不參加評議，蘇彥圖表示，如果其他5位大法官對這項抵制莫可奈何，沒有採取任何亦屬憲政硬球的回應策略，現在也不會有「114年憲判字第1號判決」可討論，其結局實際上是由拒絕參與評議的那3位大法官所主導與決定的。

蘇彥圖指出，如今其他5位大法官決定以類推適用《憲法訴訟法》第12條規定的方式，把拒絕參與評議的3位大法官，「不計入現有總額之人數」。許多評論者批評，此舉形同剝奪3位大法官參與評議的權利，但這種看法恐是誤解這項回應策略，他們並沒有將3位大法官的拒絕參與評議，「完全視同」迴避，只是改變現有總額的計算方式；阻止3位大法官參與評議的，從頭到尾都是3大法官自我放逐。

蘇彥圖強調，憲法法庭的判決從來不會是絕對無誤，必須接受社會評價與歷史檢驗；但即使再具爭議，仍應具有某種終局性；這種對司法終局性的期待，可稱為司法憲政主義。它雖非自由憲政民主的唯一模式，卻是台灣歷經努力所確立的重要憲政傳統；因此對於「114年憲判字第1號判決」是否有效的爭議，固然必須嚴肅思辨，但我們在思辨的其實不是單一判決，而是台灣的憲政靈魂。

