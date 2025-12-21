3大法官提不同意見...《憲訴法》違憲「判決無效」？！張文貞直言「當然有效」：憲法裁判對人權保障不可或缺！

憲法法庭19日宣判，《憲法訴訟法》修正案違憲，但有3位大法官認為，未合法組成的憲法法庭自始不具審判權，相關判決應屬無效。對此，去年（2024）獲總統賴清德提名，但遭立院否決的司法院長被提名人、台大法律系特聘教授張文貞直指，「此次裁判當然有效」。她說明，判決重點在於，憲法解釋、憲法裁判對人權保障一刻都不可或缺。

台灣新世紀文教基金會昨（20日）舉行「台灣國家的進化與正常化論壇」，由張文貞主持，並邀請北大法律學系教授官曉薇、東吳大學人權碩士學位學程教授陳瑤華，及輔大學士後法律學系助理教授姚孟昌與談。

針對《憲法訴訟法》修正案，張文貞受《自由時報》訪問時指出，憲法法庭做出的裁判是5位大法官一致決，「這樣的判決當然是有效力的」。她表示，3位大法官未參與評議背後有其根本性的問題，「他們選擇了完全不同的立場、也不參與議決，因此無法在憲法裁判內容中提出不同意見，這當然很可惜、遺憾，但他們選擇在裁判外的空間、法律期刊發表不同意見，這也是一種負責任的表現」。

張文貞指出，此次憲法法庭裁判書與3位大法官在法庭外提出的意見書，可以看到這個議題背後討論的複雜性跟困難。她說，雖然外界無法知道大法官內部的討論細節，但相信大法官在近一年的討論過程中，一定花費了很大的心力磨合討論，最後沒有辦法凝聚共識，她也可以理解。

至於憲法法庭此次判決能否化解政治僵局，張文貞表示，「此次意見書的重點是，憲法解釋、憲法裁判對於人權保障的重要性一刻都不可或缺」。張文貞說，她相信大法官會理解他們在憲政秩序、人權保障上的角色，往這個方向耕耘，「至於憲政僵局、政治僵局更加的複雜，很多時候還是要仰賴台灣社會人民跟政治領導人的帶領、妥協與和解」。

（圖片來源：三立新聞、維基百科）

