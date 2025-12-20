3大法官認定憲訴法違憲判決無效 林濁水：太慘烈了

憲法法庭昨宣告立法院去年底三讀的憲法訴訟法修法違憲，民進黨前立委林濁水表示，5位大法官「判決」憲訴法修法違憲。然後另外3位大法官認定判決無效，衝擊張力上升，再加立院上演彈劾總統戲碼，太慘烈了。

林濁水在臉書表示，台灣民意基金會最新民調，贊成藍停砍公教年金的35.5%，反對的47.6%，最慘的是軍公教贊成的竟比反對的少，41%比44%。藍以為修法可以鞏固自己占優勢的軍公教基本盤，不料適得其反。但是這原在他的意料之中：藍對現職軍公教和退休軍公教之間世代存在的分配矛盾，毫無所感，以致於竟在軍公教中選逐漸凋零的既得利益者一邊而棄守人數在逐日加的新一代，無論如何真是前途堪憐。

林濁水說，至於白，基本盤是高學歷群，不幸大學以上族群贊成36%反對50%，是落差最大一群。顯然白棄權以掩護法案過關的招他們看得很清楚。

他指出，然而同一個民調，支持卓榮泰不副署財劃法修正案的只有39.2%，不支持的42.8%。同時中性選民是17%比46%，年輕人約3成5比4成5。兩項民調，藍白和綠雙方各有勝負；但是帳加起來算，三黨一樣失大於得，落得三敗俱傷。

「這豈不是和大罷免一役一樣。」林濁水說，在大罷免结束後副署之戰開啟之前，賴清德、藍白綠三黨民眾評價都是負向大於正向（台灣民意基金會、美麗島電子報、鏡新聞民調）。

林濁水表示，於是未來形成這樣的局面：政黨惡鬥之後，大法官向來已經不受民眾信賴，現在更失去了進行召開憲法法庭進行審定是非曲立的能力，而最後唯一可以依賴的裁決者 -人民一旦透過選舉投票做裁定，也不會有任何一個贏家，三黨不過半的僵局依舊，政黨惡鬥持續。

林濁水指出，5位大法官「判決」憲訴法修法違憲。然後另外3位大法官認定判決無效，衝擊張力上升，再加立院上演彈劾總統戱碼，太慘烈了。但最後的「判決」反而將更只能操之人民之手。「而其結果恐怕仍然是國會三黨不過半。苦！」

林濁水也說，民調多數反對藍白停砍公教年金；但也多數不支持卓榮泰不副署財劃法修正案。意味的正是民眾支持民進黨的年金改革，但是不幸，民進黨的「民主憲政資產負債表」仍然是赤字。

