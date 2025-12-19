3大法官質疑5人憲判無效 名醫加碼酸：請問那個0.3人呢

憲法法庭今天(19日)判決憲法訴訟法修法違憲失效，蔡宗珍、楊惠欽及朱富美3位大法官隨即共同提出一份不同意該判決的公開法律意見書，直指憲法法庭未依法合法組成，欠缺作成判決之審判權限，並就該判決的合法性提出嚴正質疑，由5名大法官作成的判決應為無效。常在臉書評論時事的精神科醫師沈政男不禁表示，以舊法的三分之二以上門檻來看，現有8名大法官來算，也應有5.3人出席，請問那個0.3人呢？

沈政男今(19日)在臉書發文表示，憲法法庭今天只有5名法官，竟然宣判憲法訴訟法評議新門檻違憲！不講新法，光是舊法的三分之二以上門檻，以現有8名大法官來算，應有5.3人出席，請問那個0.3人呢？他就說，現在台灣就是行政獨裁、司法掏空。

沈政男更質疑表示，那5名大法官是配合當權者在亂搞？還是你們連8的三分之二等於多少都不會算？

網友留言表示，「邏輯論述切中要點 。讚 ！」、「人數不足也可以搞，真的厲害了」、「四捨五入？」、「要求大家守法，自己卻先不守法，那為何大家要配合守法呢？」、「呵呵呵，還得等到2028年⋯」、「舊法的三分之二以上，就是要6人出席，5人不在以上喔。所以這個判決也是違法的」、「茲事體大，細思極恐。不受控失速中！」

