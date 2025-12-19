3大法官逆風 堅守法律人價值

蔡宗珍（見圖）、楊惠欽及朱富美3位大法官，直指憲法法庭未合法組成，5位大法官合議判決無效。（本報資料照片）

蔡宗珍、楊惠欽及朱富美（見圖）3位大法官，直指憲法法庭未合法組成，5位大法官合議判決無效。（本報資料照片）

憲法法庭5位大法官19日判決《憲法訴訟法》修正條文違憲，但蔡宗珍、楊惠欽及朱富美3位大法官，本諸對法律的確信，提出不同意該判決的法律意見書，直指憲法法庭未合法組成，5位大法官合議判決無效。朱、楊2位出身實務界的大法官，與學者大法官蔡宗珍，堅守法律人的價值，勇於聯手力抗5位大法官的判決，維護憲法審判正義。

60歲的蔡宗珍，台大法律系畢業，德國慕尼黑大學法學博士，曾為台大法律學院兼任教授，研究領域為憲法、國家學、歐洲法，曾於民國103年反對實施兩岸服務貿易協議，被國民黨籍立委稱為「反服貿大將」，105年擔任考選部長。

65歲的楊惠欽，政大法研所碩士，曾任財政部台北國稅局稅務員，之後考上司法官，司法官23期結業，法官資歷長達33年，曾任高雄地院法官、庭長、高雄高等行政法院法官、最高行政法院法官、司法院職務法庭法官、高雄高等行政法院院長。楊辦案中規中矩，其裁判品質和風評極優，是極少數的「零負評」法官。

68歲的朱富美，台大法研所碩士、法學博士、美國印地安那大學法學碩士、哈佛大學甘乃迪學院研究，司法官22期結業，夫婿為最高檢察署檢察總長邢泰釗。

朱曾任桃園、台北地檢署主任檢察官、最高檢主任檢察官，任職桃檢期間曾偵辦過劉邦友官邸血案，於李登輝總統任內擔任總統府第一局副局長，也曾是前行政院長張俊雄時期的辦公室主任、行政院參事兼組長。

朱赴美留學專攻智慧財產權，因此她成為當年中美智慧財產權的我方諮商代表之一，以及加入WTO的法務部諮商代表，檢察官資歷將近30年的她，109年轉任監察院祕書長。