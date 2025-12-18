3大營養素保護甲狀腺低！改善疲倦怕冷便祕 你吃對了嗎？

甲狀腺功能低下需要服藥嗎？當患者被診斷為甲狀腺低下時，有些醫師叮囑必須終生服藥，但也有醫師認為觀察即可。除此之外，患者能為自己多做點什麼嗎？家醫科醫師陳欣湄指出，有3種營養素可幫助改善疲倦、怕冷、便祕等甲狀腺低下症狀。

根據台灣內分泌醫學會資料，大部分永久性的甲狀腺功能低下，需要終生服藥，但也有些患者是暫時性的亞臨床甲狀腺低下，只要觀察即可，這類型的甲狀腺功能低下在60歲以上女性尤其常見。

甲狀腺功能低下症狀：疲倦、怕冷、便祕

陳欣湄表示，甲狀腺功能低下症初期，不一定有明顯的症狀，但隨病情發展，可能逐漸出現疲倦、虛弱、怕冷、肌肉痠痛、全身僵硬、抽筋等症狀。

3大關鍵營養素保護甲狀腺

陳欣湄分享一名甲狀腺低下的女性案例，醫師評估後認為她不需要藥物治療，只需要定期觀察。陳欣湄建議這名患者補充3種元素，經過一個月的時間，患者的疲勞感就獲得明顯改善。這3種營養素是：

礦物質鋅

維生素D

礦物質硒

多種營養素協同甲狀腺激素合成與代謝

陳欣湄解釋，甲狀腺中除了眾所周知的碘之外，也是人體內含硒最豐富的器官，當甲狀腺素從T4轉成T3能被細胞利用時，需要很多營養素來幫助合成與代謝，其中，礦物質硒扮演著至關重要的角色，缺乏硒會直接影響甲狀腺的功能。

除了硒之外，礦物質鋅以及維生素A、C、D、E、B群等，都與甲狀腺激素的合成和細胞利用密切相關。因此，陳欣湄建議，如果發現自己的甲狀腺功能出現問題，或已經確診為甲狀腺低下，不妨透過補充品或飲食中攝取更多這些營養元素，對改善甲狀腺功能大有幫助。

因此，陳欣湄建議有甲狀腺疾病或甲狀腺低下的人，可考慮補充這些營養素，不論是透過食物或補充品，這些元素都能為甲狀腺功能加分。

從食物攝取充足營養 保護甲狀腺

營養師黃淑惠表示，鋅的食物來源除了海鮮與紅肉之外，植物性來源包括小麥胚芽、南瓜籽及黑豆、黃豆、扁豆、碗豆、鷹嘴豆等豆類食物；富含硒的食物來源則包括海鮮類、堅果、葵花籽、菇類與雞胸肉、牛肉、肝臟等；維生素D來源則可藉由包括蘑菇、乾香菇等菇類，以及雞蛋等日常食物來攝取。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源．諮詢專家／陳欣湄醫師．台灣內分泌醫學會．黃淑惠營養師

