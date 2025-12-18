3大營養素保護甲狀腺低！改善疲倦怕冷便祕 你吃對了嗎？
甲狀腺功能低下需要服藥嗎？當患者被診斷為甲狀腺低下時，有些醫師叮囑必須終生服藥，但也有醫師認為觀察即可。除此之外，患者能為自己多做點什麼嗎？家醫科醫師陳欣湄指出，有3種營養素可幫助改善疲倦、怕冷、便祕等甲狀腺低下症狀。
根據台灣內分泌醫學會資料，大部分永久性的甲狀腺功能低下，需要終生服藥，但也有些患者是暫時性的亞臨床甲狀腺低下，只要觀察即可，這類型的甲狀腺功能低下在60歲以上女性尤其常見。
看更多：44歲韓星陳泰賢罹甲狀腺癌！家族史是關鍵 成年後快做1件事
甲狀腺功能低下症狀：疲倦、怕冷、便祕
陳欣湄表示，甲狀腺功能低下症初期，不一定有明顯的症狀，但隨病情發展，可能逐漸出現疲倦、虛弱、怕冷、肌肉痠痛、全身僵硬、抽筋等症狀。
3大關鍵營養素保護甲狀腺
陳欣湄分享一名甲狀腺低下的女性案例，醫師評估後認為她不需要藥物治療，只需要定期觀察。陳欣湄建議這名患者補充3種元素，經過一個月的時間，患者的疲勞感就獲得明顯改善。這3種營養素是：
礦物質鋅
維生素D
礦物質硒
看更多：女星驚見甲狀腺結節！3營養素護甲狀腺 2飲食法助防癌
多種營養素協同甲狀腺激素合成與代謝
陳欣湄解釋，甲狀腺中除了眾所周知的碘之外，也是人體內含硒最豐富的器官，當甲狀腺素從T4轉成T3能被細胞利用時，需要很多營養素來幫助合成與代謝，其中，礦物質硒扮演著至關重要的角色，缺乏硒會直接影響甲狀腺的功能。
除了硒之外，礦物質鋅以及維生素A、C、D、E、B群等，都與甲狀腺激素的合成和細胞利用密切相關。因此，陳欣湄建議，如果發現自己的甲狀腺功能出現問題，或已經確診為甲狀腺低下，不妨透過補充品或飲食中攝取更多這些營養元素，對改善甲狀腺功能大有幫助。
看更多：天天吃纖維還便祕！30歲女狂吃菜＋運動卻10天沒大便 兇手竟是甲狀腺
因此，陳欣湄建議有甲狀腺疾病或甲狀腺低下的人，可考慮補充這些營養素，不論是透過食物或補充品，這些元素都能為甲狀腺功能加分。
從食物攝取充足營養 保護甲狀腺
營養師黃淑惠表示，鋅的食物來源除了海鮮與紅肉之外，植物性來源包括小麥胚芽、南瓜籽及黑豆、黃豆、扁豆、碗豆、鷹嘴豆等豆類食物；富含硒的食物來源則包括海鮮類、堅果、葵花籽、菇類與雞胸肉、牛肉、肝臟等；維生素D來源則可藉由包括蘑菇、乾香菇等菇類，以及雞蛋等日常食物來攝取。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源．諮詢專家／陳欣湄醫師．台灣內分泌醫學會．黃淑惠營養師
更多健康2.0報導
PM2.5+高溫罹患慢性腎臟病風險高3.18倍！「這群人」最危險
走路喘可能不是老化！國人不到1/3被診斷 當心肺退化恐致命
腳麻腿痠竟是血管病變！醫：好發50歲以上 嚴重恐缺血壞死
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
牛奶、菠菜都輸了！常見「便當菜」竟是補鈣王
許多人認為補鈣只能靠牛奶，其實便當常見的小松菜，鈣含量高居綠葉蔬菜之冠，鈣質比牛奶、菠菜更高。 小松菜是補鈣王 根據國健署的建議，每餐的蔬菜量應有一定比例，才能滿足身體對維生素與礦物質的需求。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 7
這5種水果竟是血糖殺手！ 西瓜、鳳梨升糖速度最快
國健署雖然提倡「天天五蔬果」，鼓勵民眾每日至少攝取3份蔬菜和2份水果，以補充足夠的維生素、礦物質及膳食纖維，但營養師李婉萍提醒，並非所有水果都適合無限量食用，她特別點名5種升糖速度最快的水果，強調重點在於份量控制。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 2
痛1年半卻查無病因！國三女學霸反覆腹痛跑急診 中醫揭：1體質害的
台中一名林姓國中女資優生，過去一年半期間，反覆出現腹脹與劇烈腹痛，嚴重時不僅痛到冒冷汗、吃不下飯，甚至還會噁心、嘔吐，多次被家人送往急診，但不論抽血、照X光或照超音波等檢查，都顯示正常，醫師只能開立止痛藥短暫壓制症狀。女資優生也曾接受腸胃科藥物治療，但效果有限，腹痛仍反覆來襲，讓女學生對進食產生巨大恐懼，嚴重影響生活品質與學習。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 6
「1類家常蔬菜」穩血糖、排毒！醫：切完放10分鐘更營養
高麗菜、花椰菜等十字花科蔬菜，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，他建議每天都要吃十字花科蔬菜，其厲害關鍵在於含硫的植化素，有助於啟動肝臟解毒系統、降低慢性發炎與氧化壓力。烹煮時快速汆燙，活性物質才不會流失，還有切好後放置10到15 分鐘再下鍋，讓酵素有時間產生蘿蔔硫素。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發起對話
百香果還能護心血管！表皮皺了可以吃嗎？營養師點名3族群謹慎食用
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】酸酸甜甜的百香果，可以直接吃，還能製作飲品、甜點，深受民眾喜愛。林俐岑營養師指出，百香果營養豐富，富含膳食纖維、維生素C、類胡蘿蔔素、鉀離子等重要營養素，對腸道、心血管皆有助益，不過也不能一次吃過量！她也常在門診聽到患者說自己一吃就是五六顆，提醒尤其胃部功能不佳或是腎臟病、糖尿病患者，食用份量要謹慎控制。 「果汁之王」香氣濃郁 百香果含有哪些營養素？ 林俐岑營養師說明，百香果得名自其集結了多種水果香氣，還被稱為「果汁之王」，GI值約30，屬於低GI水果，且營養密度高。若連籽一起吃，每100克果肉可提供約5.3克膳食纖維，高於不少蔬菜，有助於腸道蠕動、緩解便秘，同時增加飽足感，可幫助體重控制。 百香果同時富含維生素C，具抗氧化作用，與肌膚美白、膠原蛋白合成和免疫力運作都有關，並提高飲食中對鐵質的吸收。類胡蘿蔔素則有助於保護視力和黏膜健康；而鉀離子含量豐富，可幫助排出體內多餘的鈉，消水腫和維持血壓穩定，進而保護心血管健康。 百香果也有最佳吃法 加強營養吸收、減少腸胃負擔 林俐岑營養師建議，百香果的膳食纖維主要集中在黑色籽中，「連籽一起吃」獲得的排便效果更完整。健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
比運動更有助長壽！研究：「少吃」就能消除體內毒素
讓細胞有喘息空間、減少長期累積的氧化傷害，是為健康老化鋪路的關鍵，食安專家楊世煒指出，大量研究已經證實，延長壽命最有效的方法之一就是少吃。他強調，這不只是熱量的問題，而是從根本降低身體負擔。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 12
不是6小時！新研究揭「睡眠這時數」是關鍵門檻：少一點都短命
現代人追求健康、長壽。醫師鄭淳予表示，最新研究指出，想活得長壽，睡飽7小時比飲食、運動更重要，且睡眠不足的壽命的負面影響，僅次於抽菸。「這意味，即使人拚命飲控、勤跑健身房，但只睡5、6小時，短命的風險仍高於睡得好的人。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
30歲台鐵駕駛驚見「肺部滿天星」 醫嘆：罹癌風險增1.5倍！
一位年僅30歲的台鐵火車駕駛員，因出現咳嗽症狀而就醫接受低劑量電腦斷層檢查，結果竟在肺部發現十幾個肺結節，畫面「密密麻麻的」相當驚人。胸腔內科醫師蘇一峰指出，研究顯示鐵路工作人員罹患肺癌風險是一般人的1.3至1.5倍。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 9
20歲女得甲亢！外科醫曝「5症狀」快就醫：恐釀心肌病變
一名20多歲女性在家屬陪同下就醫，母親表示，她發現女兒近期情緒很容易激動，並且還出現手抖、腹瀉等症狀，但女子本人卻否認身體不適，認為自己並未生病。對此，外科醫師陳榮堅在檢查後發現，該女性甲狀腺亢進指數明顯超標，若延後治療可能會導致心室擴大，演變成心肌病變。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
血糖突然失控？醫揪「1食物」害的 很多人一煮就吃好幾天
神經內科醫師林邵臻分享，日前一名原本血糖控制相當穩定的病人回診時，檢驗數據卻出現變化：糖化血色素從6.2上升到7.2，三酸甘油脂仍維持在良好水準（<80），但低密度脂蛋白膽固醇卻上升到 120。林邵臻仔細詢問病人近期的飲食狀況，從水果、碳水化合物、加工食品、含糖飲料、零食，甚至傳統拜拜食物，一項項排除，病人都否認有明顯攝取增加。就在一切看似「找不到原因」時，林邵臻突然靈光一閃，反問病人一句：「你最近是不是吃了很多滷的東西？」病人隨即回答：「我最近滷了很多牛肉。」林邵臻再追問：「該不會是一次滷一大鍋，然後連續吃好幾天吧？」病人只能尷尬地笑了笑，答案不言而喻。 滷味暗藏糖分陷阱 高糖滷汁恐讓血糖更不穩 林邵臻表示，傳統滷汁常加入冰糖、紅糖等，也因此導致「滷味」、「滷製品」可能含有較高糖分，若經常吃這類「高糖滷味／滷汁食品」，對於血糖控制不佳、已有胰島素阻抗、糖尿病或肥胖風險的人來說，可能導致「血糖不穩／血糖波動」增加，以及「胰島素阻抗惡化」的風險。 滷汁反覆加熱恐生有害物質 研究點名COPs、HCAs風險 林邵臻強調，無論是在飲料、醬料、滷汁、加工食物等形式中加入糖，都會導致更快速的血糖升常春月刊 ・ 1 天前 ・ 4
跑步恐跑出大腸癌！醫示警「1類人」高風險 5致命原因曝
「跑步」是相當常見的運動項目，不少人更將其視為健康的象徵，甚至認為是預防癌症的黃金法則。然而，近期有研究指出，對於「極限耐力運動員」而言，長時間、高強度跑步，腸道的癌變風險可能反而越高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
50歲養生男「1習慣」慘罹肝癌！懊悔不已 醫嘆：很多家庭都中
物價飆漲，但有些錢可不能省。醫師廖繼鼎表示，很多癌症是過度節省導致的後果，一位50多歲男子生性節儉，家中食用油常反覆使用多次，幾年前確診肝癌。廖繼鼎表示，雖然肝癌病因複雜，「但食用油反覆加熱會增加罹癌風險，絕對是其罹癌的原因之一。」但很多家庭為了省錢，都會這麼做。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
手搖飲愈喝愈胖？ 營養師揪「真正熱量地雷」：不是無糖就沒事
你喝飲料一定要加料嗎？你是咀嚼系手搖飲愛好者嗎？29歲的上班族林小姐苦笑說自己工作壓力大，下班後點一杯手搖飲「配料滿配」，讓人療癒。但這樣的習慣，也悄悄推高她的體重與健康風險，在一年內，不知不覺間的從L號換穿到2XL號，現在吃飽後，有時都還會覺得2XL緊緊的、很勒。 熱量多來自「加料」 一不小心喝下肚 衛生福利部臺北醫院王盈媗營養師指出，咀嚼系手搖飲其中包含珍珠、粉粿和茶凍等配料，身為咀嚼控的人，上班來一杯越嚼越治癒，但這類飲料因為添加配料，攝取更多的熱量，因此配料的選擇及飲品搭配尤為重要。王盈媗表示，手搖飲料熱量的關鍵往往不是在飲品本身，而是「加料」所帶來的隱藏熱量，如珍珠、粉粿、草仔粿等，都是以澱粉為主的高熱量食材，一杯飲料只要加上配料，熱量動輒破200大卡，等同一碗飯，卻往往在不知不覺中被喝下肚。 配料分3熱量等級 挑選前想一想 王盈媗強調，喝手搖不是錯，錯在選擇不對。為讓民眾更直覺地了解配料熱量差異，他將配料分為三個熱量等級，讓選擇一目瞭然： ．紅燈區（>150大卡）：草仔粿、珍珠、粉粿、小芋圓等，主成份是澱粉，熱量高、糖分多，建議少選。．黃燈區（100–150大卡）：蜜紅豆、常春月刊 ・ 16 小時前 ・ 3
冬至補對「整年都見效」！開運養生、禁忌一次看 4生肖防血光之災
今年冬至時間在12月21日，社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙提醒，這半個月生肖牛、馬、羊、豬，要慎防心臟及血管方面的疾病，也要避免參加刺激性及危險運動，導致頭部或身體流血受傷。此外，他也分享食、衣、住、行、育、樂的「冬至」開運養生及禁忌。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發起對話
5種水果天天吃竟有風險 營養師揭最佳攝取份量
營養師李婉萍日前透過官方YouTube頻道「李婉萍營養師」進行健康教育，提醒民眾別以為「水果一定健康」，若攝取不當，部分水果的升糖速度其實相當驚人，對血糖控制不利。第一名就是西瓜，水分高、升糖速度快，血糖容易迅速飆升，建議每日最多不超過一碗；第二名則是鳳梨，越熟...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
印尼企業家罹癌第四期 跨海來台治療 喜過90大壽
來自新加坡、長年在印尼經商的企業家魏耀坤，7年前確診晚期攝護腺癌，在義子、知名萬年水塔老闆林憲揚介紹下，特地飛到台灣，接受嘉義長庚醫療團隊精準治療，如今病情獲穩定控制，耳聰目明、行動自如的魏耀坤3月喜過90大壽，近日一家4代來台旅遊，魏耀坤特別在嘉義長庚紀念醫院國際醫療成果記者會上，感謝醫療團隊的照顧。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1
體驗越式洗頭耳朵悶癢 醫一看「耳道滿黴菌」
越式洗頭這幾年在台灣非常流行，主打洗頭、按摩，還有掏耳朵，吸引民眾嚐鮮，不過台中一名耳鼻喉科醫生說，有患者頻繁體驗後，開始出現耳朵悶癢狀況，一檢查才發現兩耳長滿黴菌，研判可能是上一位顧客耳道有黴菌，店...華視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
一定要少吃才健康？糖尿病權威：吃飯前先做對3件事，血糖反而更穩
控制血糖、血壓，一定得嚴格忌口、天天算數字嗎？糖尿病權威李洮俊醫師指出，這樣反而容易讓吃飯變成一種壓力。其實，只要在吃飯前先做3件簡單的小事，就能讓血糖、血壓不再像雲霄飛車一樣大起大落。 很多糖尿病患者在吃飯時變得過度小心，不只自己壓力大，也讓周圍的親友跟著緊張。李氏聯合門診院長李洮俊指出，血糖要穩定控制，關鍵不在精算每一口熱量，而是找到一種吃得下去、做得到、能長期維持的方式，讓飲食成為幫助身體的力量，而不是製造壓力。 因為不希望飲食變成患者的負擔，李洮俊在診間教病人吃東西時，刻意避開艱深的營養數字，改用病人聽得懂、也感受得到的方式來說明。 「我不會只說『這個食物會讓血糖升高』，」他說，「我會告訴病人，這道菜會讓你的血糖像雲霄飛車一樣上下震盪；那一道菜則會讓血糖慢慢、穩定地走。」 當病人能把食物選擇和身體反應連在一起，飲食才不再只是被動遵守，而是有意識的選擇。 從營養素回到食材原型，用「食物」支持身體修復 再來，是從「營養素」回到「食材」。許多病人一看到數字就感到焦慮，但對食材卻比較有感覺。他會用非常具體的方式說明，當季蔬菜含有哪些營養素、哪些蛋白質來源對腎臟負擔較小、哪些烹調油脂比較康健雜誌 ・ 1 天前 ・ 發起對話
50歲男腹脹「腸鏡、胃鏡、超音波查不出」 血糖微高！醫覺有異揪出癌王
一名50歲男性患者因上腹部反覆悶脹不適長達半年，期間陸續接受胃鏡、大腸鏡及腹部超音波等檢查，分別發現胃食道逆流、痔瘡與脂肪肝，並持續服用抑制胃酸藥物，但症狀始終未見明顯改善。該患者無菸酒習慣，血糖雖未達糖尿病標準，但糖化血色素偏高，已進入糖尿病前期的警戒區。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1
讓嬰兒喝成人奶昔取代配方奶？醫轟：對稚嫩生命的極致無知與惡意榨取！
讓未滿1歲的嬰兒喝成人營養奶昔蛋白飲？一名媽媽在threads上貼出影片稱，「沒有這個粉，我不喝配方奶的女兒沒有奶喝」，這名媽媽還稱「女兒不喝配方奶只喝奶昔」，影片引發議論；除了網友開罵外，婦產科名醫蘇怡寧說，呼籲每一位家長，不要讓銷售話術凌駕在孩子的生理需求之上，生命不是實驗場，守護健康是我們唯一的選擇。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 3