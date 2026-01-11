3大爭議一次講清楚 林岱樺：經得起檢驗、扛得起責任！

林岱樺針對三大爭議一次澄清，表明她經得起檢驗，也扛得起責任。 圖：林岱樺辦公室/提供

[Newtalk新聞] 民進黨立委林岱樺宣布投入高雄市長初選後，接連被捲入曖昧簡訊、詐領助理費、是否脫黨參選等三大爭議。對此，她昨(10)日現身高雄富邦馬拉松活動，接受媒體堵訪時，把初選過程當中被質疑的部分一次說清楚、講明白，語氣罕見強硬，直指這些攻擊「已經不是針對她個人，而是針對高雄市民智慧與意志的侮辱」。

林岱樺首先回應外界熱議的「曖昧簡訊疑雲」，痛批所有影射內容都是在檢調扣押她手機後才出現，根本是「假訊息」。她強調律師已完成閱卷，卷宗中從未出現外界所稱的對話截圖，甚至連申請調閱扣案手機都困難重重。她質問「既然手機還在檢調手上，這些截圖到底從哪裡來？誰有能力在這個時間點操作？」她直批這是對單身女性政治人物的「羞辱式人格毀滅」，斥為「最低層次、不入流的攻擊」。

接下來是「詐領助理費」司法案，林岱樺坦言去年2月遭大規模搜索，一度面臨起訴，確實是她從政以來最荒謬的時刻，但她強調自己問心無愧。她說自己遭遇的是一場「時機奇怪、程序罕見」的司法行動，初選期間突如其來的搜索，更讓社會質疑是否有人企圖用司法框住她。林岱樺表示，自己對清白「百分之百有信心」，因為沒有拿過一毛錢入自己口袋。她直言「如果我最後被證明清白，而高雄卻因為一場抹黑失去一個想改革的人，這樣的損失誰負責？」呼籲外界回到無罪推定原則，不應讓假訊息摧毀改革者。

最後是面對「脫黨參選」的敏感議題，她表示自己在初選政見會當中已經清楚說明，但似乎被人刻意「消音」，所以林岱樺再次給出明確答案。她強調參與初選，是因為認同制度、尊重制度，所以當初她才會說「只要制度是公平正當的，就沒有脫黨的選項」。

她認為團結不是口號，而是一個結果，政治人物應將自己放在制度裡，而不是製造混亂。她重申自己沒有派系靠山，唯一靠山是高雄市民；她的去留不是派系說了算，而是民意說了算。會站在民意那邊，林岱樺強調「制度沒有被玩壞，團結就是唯一的路；不管結果如何，自己真愛高雄，也不會退黨。」

林岱樺最後表示，「這三件事只證明一件事：岱樺經得起檢驗，也扛得起責任。」她從政25年，靠的不是派系，而是市民的信任，如今面對的是一場「假訊息、抹黃、司法」共同堆出的初選障礙，她用行動表示自己不會退縮，不會迴避任何問題，選擇用站在第一線的方式回應所有質疑，但她也相信這一路走來，市民親眼見證自己歷經這些考驗，無疑也充分證明自己勇於承擔，更能扛起「市長重擔」，承接陳其邁市長為高雄建設腳步。

