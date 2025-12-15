3大男孩越唱越毛！「靈魂沙發」新歌錄到怪聲音洗不掉

【緯來新聞網】「靈魂沙發 SoulFa」由Poopoo、亨利、本山組成，推出第三張專輯《失望的山》，以十首作品記錄從校園踏入城市、在生活坡道上奔跑又停下的心情，日前舉辦不插電「聊唱會」，以最赤裸的演出形式。他們提到錄製專輯時遇到無法解釋的事件，在耳機中聽到疑似講話的聲音，莫名的「神祕人聲」反覆確認後仍找不到來源，成為這張作品意外的小插曲。

「靈魂沙發」Poopoo（左起）、亨利、本山。（圖／放飛音樂提供）

現場以專輯同名單曲〈失望的山〉開場，主唱本山談起專輯概念與這首歌的靈感，分享是成長過程中被灌輸的「謙虛、刻苦、忍耐、不製造紛爭」等價值觀，如何在無形中堆成一座山，把情緒與恐懼壓在底下，創作過程中也逐漸明白，很多限制其實是自己的觀念被綁住了。



迷幻風格的〈咒〉則延伸了「價值與框架像咒語般束縛」的概念。他們分享在錄音時發生的怪事，至今仍無法解釋，某段音樂之間的空檔一直出現「像是有人說話」的聲音，團隊以為是控制室麥克風忘記關，直到回頭查音軌、重唱、逐一排查後卻始終找不到來源，成為了這首歌意外的插曲。



本山笑說：「其實也沒那麼恐怖啦，但大家越找越認真，一直要試圖找卻怎麼也找不到比較恐怖。」《失望的山》已在各大數位音樂平台全面發行。

