3大神器助攻 中市「科技與人本並進」打造智慧安全城市
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】面對當前科技浪潮加速推進、治安型態日益多元，台中市政府警察局以前瞻視野推動智慧治理，全面將人工智慧、雲端運算與先進鑑識科技導入警政工作，從數位偵查效能提升、重大刑案鑑識支援，到婦幼安全守護與公共空間再生，持續強化治安防護網絡。透過科技與人本並進的治理思維，不僅能有效回應新型態犯罪挑戰，更以具體行動逐步打造貼近市民需求、值得信賴的智慧安全城市。
▲智慧偵查輔助系統暨情資整合平臺參與「看穿你的微文字特展」。
警察局表示，中市所建置的「智慧雲端辨識系統」為全國首創，成功將人工智慧深度導入治安偵查工作，開創數位警政新里程碑。此系統整合AI影像分析技術、車載影像及開放式街景圖資，創新推出「以字搜地」與「以圖搜地」雙重功能，能透過街景影像、建物外觀或招牌文字進行快速比對，即使案件地點不明，也能在極短時間內精準定位，將原本需耗費數小時的比對流程，大幅縮短至秒級完成，顯著提升第一線偵查效率。
為進一步強化系統效能，警察局更攜手國家高速網路與計算中心，導入超級電腦「台灣杉二號」強大運算能量，作為影像辨識與大數據分析的後盾，不僅加速案件影像解析，更能即時協助釐清網路流傳影片的真偽，有效遏止假訊息擴散，守護社會秩序與市民安全。
警察局說明，「智慧雲端辨識系統」成果屢獲肯定，以「智慧偵查輔助系統暨情資整合平台」之姿亮相2024智慧城市展，便吸引各界關注；同年8月並受邀登上民視《異言堂》專訪，2025年再參與「看穿你的微文字特展」，向大眾展示AI與超級電腦於治安偵查上的創新應用，持續深化台中智慧安防的城市品牌形象。
除運用數位科技外，警察局也持續強化國際級鑑識量能，建置中部地區最先進、通過多項國際認證的鑑識實驗室群，並升級鑑識設備與專業技術，為重大刑案提供關鍵破案方向。近年來，包括重大火警、槍擊、桶屍案、中捷隨機砍人及新光三越氣爆等社會矚目案件，皆仰賴精準鑑識始得以順利偵破；其中詐欺案件指紋比中率更高達7成，成績斐然。
在守護弱勢方面，警察局長期深耕婦幼安全政策，整合警政、社政與醫療資源，完善通報、偵處與保護網絡。「保護婦幼安全工作」曾連續6年榮獲內政部警政署評定「特優」；「性侵害案件辦理」連續8期獲得特優肯定；112年更榮獲全國唯一「家庭暴力安全防護網－績優警政團隊」殊榮，充分展現市府守護婦幼的堅定決心。
警察局指出，市府亦重視治安與文化並進，豐原分局社口派出所於114年1月完成修復啟用，保留日治時期警察官吏派出所歷史風貌，並以光廊串接新建辦公空間，實現新舊共融、功能與美學兼具的公共建築典範，並榮獲2025年「建築園冶獎」舊建物再生類獎項，為城市留下珍貴的歷史記憶，也展現台中在治安、文化與永續發展上的多元成果。
另警察局補充，同(114)年11月豐原分局豐原派出所新建落成啟用及大雅分局六寶派出所新建進駐使用，持續展現警政建設成果，賡續提升地方治安與為民服務品質。
警察局強調，未來將持續秉持科技建警、偵防並重及警民合作打擊犯罪的政策方向，並同步精進交通疏導與執法措施，積極回應市民期待，全力守護市民生命與財產安全。
