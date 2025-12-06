3大職缺曝光！百億企業徵才條件超佛心 吊車大王：只需符合「2點」

記者簡浩正／綜合報導

擁有4妻14兒女的竹北「吊車大王」胡漢龑，旗下公司在機械運輸界更是位居前三名，愛情事業兩得意，讓網友相當羨慕。近日，胡漢龑也宣布旗下百億企業啟動招募計劃，選才標準只需符合「2條件」，公司徵才不排斥更生人。

胡漢龑才在受訪時公開幫女兒「徵老公」，他強調自己不在乎對方的外貌、長相、經濟條件，霸氣喊話：「只要對我女兒好，我會對他更好」。不過他強調自己不會強迫女兒嫁人，若是沒有遇到條件好的男生，也不用勉強去嫁；但如果女兒有想交男朋友，甚至是想生小孩，「爸爸都會全力支援、照顧她們，完全沒有問題」。

另，胡漢龑近日接受《中時新聞網》的專訪，透露其公司正在準備徵才，目前開放職缺包括吊車司機、吊車助手及工程人員，主要負責半導體、面板廠等高精密設備搬運。他表示公司是長期徵才，只要有意願者都歡迎加入團隊，更生人也不排斥，只要願意戒除過去不良習慣，並願意重新做人，公司願意給機會。

面試員工時最看重哪些特質？胡漢龑直言：「我們不會以貌取人。」他只在乎「肯吃苦、願意學」兩件事。直言現在做工也不算苦，什麼都用吊車、機械在裝。「只要願意學技術就OK，我們都會培養你。」

花蓮光復鄉日前因馬太鞍溪堰塞湖溢流，胡漢龑也協助救災。(圖／翻攝啟德機械起重工程-股公司臉書)

吊車大王除了徵才大方，善心也不落人後。花蓮光復鄉日前因馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪流灌進街道造成嚴重傷亡。胡漢龑派出兩台「小山貓」機具進行清淤工作、親自投入救災，也宣布捐贈50至80萬元物資給災區，還提供慰問金給往生者及傷者。

胡漢龑的父親胡鵬飛創辦啟德機械起重工程公司，他自15歲半就跟隨父親投入吊車事業，並在10多年前從父親手上接下事業，帶領啟德在機械運輸界位列亞洲前3名，年營收不僅破30億還擁有4房嬌妻、14名子女，事業能力及私底下生活都為人津津樂道。

