3大超商福袋大戰開打 7-11豪抽3輛特斯拉

歲末年終買個福袋抽大獎。7-ELEVEN今(2025)年集結10大肖像，打造超過130款福袋與歡樂包，獎項包含特斯拉汽車、黃金、精品包，集點再抽2026國際棒球賽事門票。全家便利商店推出41款年節福袋，頭獎為價值199萬元的BMW純電休旅，隨袋贈送永豐金證券股票禮物卡。萊爾富開賣福袋與發財卡，抽輝達、台積電股票與越南雙人來回機票。

超商福袋不僅有可愛肖像加持，還有機會抽到名車。7-ELEVEN春節福袋找來10大IP助陣，逾130款不同的福袋與歡樂包將在1月7日同步銷售，有貓貓蟲咖波、DINOTAENG、KITTY、KUROMI、奇奇蒂蒂、迪士尼、SNOOPY、拉拉熊等8大肖像造型，499元~1,999元共7個價位帶。商品種類有托特包、泡麵碗、大頭手提袋、石墨稀被、收納櫃、行李箱……等，最高能獲得6次抽獎機會。

另外還有蠟筆小新、哆啦A夢等2大經典IP「歡樂包」，價位同樣從499元~1,999元共7種選擇，購買哆啦A夢款有機會抽中哆啦A夢黃金墜飾，蠟筆小新款則有10名消費者能賺到2萬點OPENPOINT點數。

OPENPOINT APP則同時上架野獸國、線條小狗、ACER、MEYER美亞鍋具、愛麗飛、貝高福、KANGOL、NCAA、HSC、訊想科技等10大知名品牌的潮流福袋，內容物有鍋具、3C商品、收藏公仔……等。

抽獎部分頭獎多達3名，大方送出Tesla MODEL Y電動汽車，3台車的價值總計達570萬元。貳獎有2名，可獲得「甜蜜約定」5兩黃金，市售價格合計約160萬元。參獎則有1名，送出市價99萬元的精品KELLY包。累積福袋點數還能參加2026國際棒球賽事東京門票抽獎，1人中獎2人同行。1月12日前使用指定支付工具結帳，單筆消費滿1,111元立折125元。

全家便利商店首波3款「2026潮流福袋」已經開始發售，採用不織布環保袋身設計，售價249元，內有市值超過250元的8款零食組合，開袋就抽30台iPhone 17 Pro手機、黃金與全盈購物金，還能抽3台價值199萬元的BMW iX1純電運動休旅。隨袋附贈永豐金證券股票禮物卡，隨機贈最高2,599元ETF、台股投資金。第2波38款肖像與品牌福袋於1月7日銷售，有Care Bears、褲褲兔、三麗鷗、迪士尼、小白虎與黑虎蝦……等20大人氣角色可選。

萊爾富祭出「馬年發財卡」與「2026馬年福袋」，消費者有機會抽中輝達、台積電等知名企業股票，以及iPhone 17、Nintendo SWITCH 2、台灣至越南雙人來回機票等大獎，每張發財卡還可在門市兌換3種好禮。每袋售價200元、每卡價格100元，刷聯邦信用卡結帳獨享5%折扣。

