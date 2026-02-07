3大退休基金賺1.3兆，僅軍公教被開刀？她對比勞工分紅：還在騙停砍年金破產

軍公教年金改革上路以來超過7年，去（2025）年底停砍公教年金法案三讀過關，審查期間銓敘部數度示警，修法後恐導致退撫基金提早3、4年用罄；修正案三讀後，賴政府決議提起釋憲，引發軍公教退休團體不滿。​值得注意的是，公務人員退休撫卹基金管理局2日公布最新退撫基金操作績效，全年收益超過1650億元，創下新高。對此，前警大教授游毓蘭6日在臉書直呼，退撫基金賺1654億，銓敘部還敢講破產？還要騙多久？​

攸關停砍公教年金的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，在行政院及考試院先後遞狀聲請釋憲及暫時處分後，如今僵局未歇。另一方面，受惠台股強勁漲勢，2025年勞動基金整體收益達1.11兆元，寫下新高紀錄；若加計退撫、國保等3大退休基金，共進帳1.37兆元，同創下歷史新高。根據退撫基金管理局公布的最新績效數據，2025年截至12月底，退撫基金實際收益數1654.62億元，連續3年創新高，收益率達到15.96%。

退撫基金大賺還會破產嗎？ 游毓蘭批：只有軍公教被開刀 ​

游毓蘭指出，根據收益數據，退撫基金2025年賺進1654億，連3年創新高，收益率15.96%，但銓敘部卻在立法院說「再不砍年金，3到4年就破產」，這究竟是在算帳還是在演戲？她並提出四大問，一是「誰給銓敘部資格製造恐慌？」帳目、數據、破產論都是銓敘部在喊，一邊賺錢一邊喊窮， 一邊藏獲利一邊砍退休金，「這不是無能，這叫惡意。」第二問是「為什麼只砍軍公教？」她指出，此次3大基金合計大賺1.37兆，勞工分紅、國保不砍，卻只有軍公教被拿來開刀，銓敘部憑什麼決定誰該被犧牲？

第三問，​游毓蘭提到，退撫基金長期重押台積電，資本利得超過30%，銓敘部隱埋是因為知道說了年金就砍不下去？第四問，銓敘部稱重算退休金要半年，已被立委點破是假議題，說穿了就是不想還錢，本該守護制度的銓敘部現已變成替政治背書的造謠機器，「破產論」已成話術、恐嚇，下最後通牒後，退撫基金沒破產，謊言已經用光了。她並在文末呼籲，銓敘部應停止編故事，把被砍的年金算清楚，還回欠的錢，「賴清德，還錢來！ 銓敘部，別再躲！」​

